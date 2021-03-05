於70至80年代風靡亞洲的72歲日本著名男星澤田研二的官方歌迷會早前停止營運，其個人事務所日前亦證實關門大吉，忽然處於失聯狀態的他隨即被傳退休，又令人擔心患有糖尿病的他，健康是否再出現問題。不過，近日不同的日媒相繼拍到澤田與在經典日劇《阿信的故事》演成年「阿信」、65歲太太田中裕子外出，兩人精精神神，令fans放下心頭大石。

連日外出不受訪

日媒《女性Seven》日前拍得澤田研二與太太田中裕子，戴着口罩出門，兩人當日嘆完午餐後，站在馬路邊等的士。兩人結婚逾30年，依然非常恩愛，互相照顧。當記者上前問澤田關於個人事務所結業，以及其有份演出的電影《電影之神》延期上映等問題時，他卻守口如瓶，不發一言登上的士離去。另外，昨日出版的《Friday》雜誌日前亦到神奈村縣澤田的寓所追訪，並拍到他與田中裕子落的士時的情況，兩夫妻似乎活動多多。而樂隊The Tigers的前成員森本太郎就向雜誌表示1月時曾與澤田通過電話，還指他精神不俗。

另外，澤田的好友、「日本國民笑匠」志村健於去年3月因武漢肺炎病逝，澤田更捱義氣頂替好友，拍攝他生前接下的電影《電影之神》，可惜上映日期一改再改，因而傳出澤田健康抱恙的消息。而澤田當初答應接拍時，曾開出三個條件，包括不會出席任何宣傳活動、在拍攝時要做足防疫措施，亦不會就角色改變身形和髮型。

改變主意想宣傳

不過昨日又有報道指，澤田在拍攝期間改變主意，希望為電影再出一分力，揚言會盡量配合宣傳。只是日本的武漢肺炎疫情依然嚴重，導演山田洋次亦已屆89歲高齡，若他與澤田在公開活動亮相，確實有感染病毒的風險，所以恐怕又要延期上映。其實於1967年出道的澤田研二，當年對香港樂壇影響非常深遠，由其名曲改編的廣東歌計有《讓一切隨風》、《Oh Gal》、《H2O》及林子祥向他致敬的《澤田研二》等，可謂一代經典。