韓流天王Rain近日頻頻亮相不同節目，以宣傳新碟《PIECES by RAIN》，Rain在上周播出的MBC綜藝節目《全知干預視角》中，首度公開了愛巢，更爆料因太多話而被老婆金泰希嫌嘈，《全知干預視角》昨晚播出餘下內容，展示愛巢更多內部裝修。

滿佈育兒痕迹

Rain展現私下居家一面，打算親自下廚冧愛妻及兩名女兒，特地去到海產市場買帝王蟹及海魴魚生。家中各處都有防止小童跌傷的圍欄、公仔、可愛貼紙等，滿佈育兒的痕迹，吸引觀眾目光，而簡潔設計的廚房亦十分顯眼，Rain更自豪地表示：「內部裝修是由我設計的。」其他主持人都感到驚訝。Rain之後熟練地處理帝王蟹及蔬菜，他隨即笑言：「只看一個人做料理的樣子，很無聊吧。應該要兩公婆一起做的，但目前只看我一個人吧。」引起爆笑。

金泰希忙拍廣告

另外，金泰希去年拍完劇集《再見媽媽又再見》後回歸家庭，但她仍不時為代言品牌拍攝新相，近日網上亦有其新相及影片流出，金泰希穿上白色冬裝出鏡，展現燦爛笑容及優雅一面，依然靚女。

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