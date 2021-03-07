韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季正在熱播，劇集昨晚播出最新的第6集，於上季被賜死的李智雅以短髮look再度登場，更立即與嚴基俊上演吻戲，刺激收視再創開播新高，上下兩部份收視分別是22.4%及26.9%，瞬間最高收視率更達27.9%，有望衝破30%，至於香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

金賢秀死亡

承接上集，Eugene的女兒金賢秀被人推落樓梯，陷入了昏迷狀況，而金素妍及尹鐘焄得悉女兒崔藝彬是犯人後，決定不惜一切去保護女兒，幫忙隱瞞，一度想嫁禍給嚴基俊女兒韓智賢，最後在尹鐘焄安排下，第一個發現金賢秀的警衛替崔藝彬頂罪。

之後一名可疑男子去到金賢秀的病房，拎走了氧氣罩，最終金賢秀身亡，Eugene傷心欲絕想服藥自殺，跟隨女兒去死，但遭朴恩碩阻止，更從其口中得知真兇另有其人，而非該警衛，暗示Eugene將繼續復仇。結尾時，於上季被賜死的李智雅以短髮look登場，她闖入了嚴基俊的家，更直接熱吻對方，之後表示：「好久不見了，朱丹泰（嚴基俊角色）！」而據劇組早前透露，李智雅是以另一身份現身，紛紛引起劇迷猜測其新身份與舊有角色的關係。

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