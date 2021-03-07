韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》，昨日播出第5集，收視微跌至9.674%，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

澤演勸收手

昨日一集講到巴別集團背後真正的話事人是澤演，宋仲基及全汝彬雖然未知澤演的真正身份，不過宋仲基跟郭東延接觸後，已經知道郭東延只是傀儡一事。

為了進一步打擊巴別集團，宋仲基及全汝彬決定接官司對抗巴別集團旗下的巴別化學，澤演勸過全汝彬不要再跟巴別集團對抗，不過全汝彬不聽，澤演因而下定決心全面對抗全汝彬。隨後宋仲基及全汝彬戴上太陽眼鏡，型爆現身法院，十足明星行紅地毯一樣，率先搶盡風頭。

法庭對決

《Vincenzo》將於今日播出第6集，於率先公開的劇照中，見到宋仲基一方，跟澤演等人在庭上展開對決，令人好奇澤演何時公開真面目。而於預告中，見到法庭內一片混亂，宋仲基亦似乎另有計劃，加上郭東延突然現身，未知他是否會孖宋仲基合作對抗澤演。劇組透露：「在勝訴的證據不足的情況下，宋仲基再次出新招，有望推翻現時的局面。」

拍片冧fans

另外，宋仲基的前妻宋慧喬雖暫未推出新劇作，不過就密密拍廣告維持曝光率，日前更拍片宣傳代言品牌於大陸舉行的活動。於公開的影片中，中長髮的喬妹化上淡妝示人，表示因為疫情而只能透過影片跟大家打招呼，期望能早日跟fans近距離見面。

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