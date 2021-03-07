毛舜筠貴為金像獎影后，演技之好無容置疑，但毛姐努力背後，卻有一位前輩影響她一生的演藝事業。吳孟達因肝癌上月27日逝世，其家人今日將於紅磡世界殯儀館為達哥設靈。跟達哥在電影及劇集合作無數的毛姐，今日於IG寫長文分享跟達哥首次合作經歷，眼中對方的為及怎樣影響自己的演藝事業。她在IG剪輯了多張兩人合作劇照，最後寫上「懷念我最尊敬的達哥」，毛姐表示得知達哥死訊，心裏一直難過「胸口像堵着一些東西，無法排解，想着念着，有些說話、有些事情，實在要認認真真，切切實實讓大家知道。也許別的人覺得沒啥大不了，但對我來說：『這個人對我是好重要的！』」

達哥傳授演技心得

憶述32年前首次跟達哥合作劇集《水鄉危情》，當時毛姐完全不知怎樣好角色而感到惶惑，但眼前的達哥是勁人，入廠不用看劇本，甚至記埋對手的對白：「做演員這麼多年，都未遇過像他這樣的演員。」看到達哥演活角色，毛姐大膽向前輩請教，達哥便傳授心得：「你回去為自己的角色寫前傳。」毛姐發覺為飾演角色創作前半生，過癮好玩之餘，每逢遇到樽頸位更是幫得手解決方法。她大讚達哥每次工作都非常準時，從不遲到，任何辛苦都不會抱怨一句，應有的演員道德統統在他身上展現。亦從達哥身上學習到熟讀劇本重要性，因為自己的態度是會影響身邊人。

她指拍《水鄉危情》同時，與達哥同時一起接拍《他來自江湖》，時間上有所交疊，她說：「在《他來自江湖》中，我見到另一個達哥，怎麼這邊廂拍的是文藝劇，立刻跳去拍喜劇，可以如此輕而易舉駕馭到演周星馳的爸爸？不過這部劇的成功，星仔、達哥再加上李力持，他們在劇本方面付出很多，如果星仔沒有達哥的一唱一和，絕對不會這麼好看、這麼出位，這種表達方式，一個人是處理不來，達哥和他的配合，是非常的一絕。」隨後兩人於電影方面先後合作了《黃飛鴻笑傳》、《黃飛鴻對黃飛鴻》、《水滸笑傳》和《花田喜事》。

學習達哥演員道德

毛姐指達哥多年來貫徹如一的演員道德，值得每一個人肅然起敬，視之為學習對象。尤其是見到達哥和星仔的互動，兩個人的合拍，想玩的想做的都能夠表達出來，他們的那一代，不是人人都可以配合到星仔，達哥可以說是表表者。毛姐直言每次執筆為角色寫前傳時，也會想起達哥「事實上這個人是影響我一生的演藝事業，所以想趁這個時候說出來，而他教我的這個方法，我一直都有用來教人，以後影響的人會更多，是一種無形的傳承。」最後毛姐指達哥為人非常念情重義，謹以此向一位十分尊重的前輩致敬！

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