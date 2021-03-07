資深演員吳孟達在演藝圈貢獻大，他上月27日因肝癌離逝，享年71歲。達哥臥病留院期間，田啟文（田雞）全程關注慰問，還代媒體跟達哥家人溝通，田雞更協助遺孀搞達哥後事，他今午近3時到紅磡世界殯儀館打點，甫進靈堂時，他對門口的傳媒表示達哥的骨灰有安排：「骨灰會帶返去大馬。」

達哥彌留時，不少親友及圈中朋友都接到通知到醫院見他最後一面，田雞曾表示也有把情況告知周星馳（星爺），雖然星爺最後未有出現醫院，但胞姊周文姬曾到醫院見達哥最後一面，記者問田雞可知星爺會否今日出席達哥設靈時，田雞答：「我唔知佢嚟唔嚟，如果佢嚟我就好煩嘞！」

田雞對達哥非常有心，他今早都在FB悼念達哥：「終於來到3月7日了，達哥走了至今，除了回覆各地媒體的關心、採訪、慰問！每天想着如何為今天的出殯奔走！今天晚上7點半至8點半，將舉行達哥的安息禮，因疫情原因，各地友好不能親來致念、在此建議各位有心人，用自己的方式，於19:30至20:30期間，為達哥及其家人送上祝福。代達哥家人感謝各方好友的關切之情。」

達哥上月病逝，而網上更流傳周星馳回應達哥死訊，指星爺感到非常難過和不捨，可是這個回應未有註明消息來源。田雞指星爺家姐周文姬與達哥生前相熟，她曾幫達哥打理生意業務。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！