台灣藝人陳建州（黑人）擔任CEO的職業籃球聯盟P. LEAGUE+昨日有球賽進行，球隊股東之一的王力宏首次到現場觀賽兼為球員打氣，黑人到戶外停車場迎接駕車到來的王力宏，意外揭發王力宏的駕駛技術超爛，座駕的車門佈滿刮花的痕迹，遭到網民的嘲笑要多練練駕駛技術。

黑人將王力宏到場的過程拍下來，並分享到社交平台，他第一時間就發現王力宏的房車「傷痕纍纍」，指着左邊後座位車門的車痕，然後說：「你駕車...技術不太好，這應該是戰車，應是跟小王擦撞？」此時王力宏下車，兩人打完招呼後，黑人搭着他的膊頭笑問：「重點，這是你沒司機的時候？」旁邊的人一直哈哈大笑，而王力宏則表示：「我堅持不補，車子很難認，這種車很多，這是有痕迹。」

王力宏解釋是入停車場時，車門跟牆壁擦過時刮花的戰績，他並自嘲：「你想想看，黑人建州、別人的車，乾乾淨淨的外表，一個痕迹就馬上去補。結果必須看車牌才認得出，我反而從很遠很遠一眼就能認出我的車，省了多少寶貴時間，不是嗎？」

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