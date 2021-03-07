台日乒乓球界夫妻江宏傑與福原愛，近日鬧出婚變風波，令二人成為亞洲各地的新聞人物。

明石家盼屬流料

福原愛與江宏傑在2016年拉埋天窗，婚後育有一子一女。日媒《女性Seven》日前驚爆福原愛於上月底在橫濱與一名圈外型男約會兼開房，更直落到女方香閨繼續過二人世界，三日兩夜的幽會過程全被日媒拍入鏡頭，不過福原愛仍否認是背夫偷食，強調跟男方是分房瞓。

福原愛事後發出道歉聲明，而江宏傑亦表示對老婆的愛不曾改變，又指不希望不實八卦傷害了他們的至親，似乎是為保飯碗積極挽救兩人形象。就連日本國民級名嘴明石家森馬，昨晚亦在電台節目中開咪談到福原愛的不倫戀報道，他希望報道是亂作出來，又謂一直視福原愛如自己女兒般，因為他的親生女IMALU跟福原愛同齡，每次見到福原就好似看見自己囡囡一樣。

難在教育界立足

日本資深傳媒人井上公造亦在電視節目上分析，福原愛事件疑有不少內幕，包括兩家雜誌在同一天爆料的原因，以及被偷拍可能是因為不倫戀的男主角洩露消息。井上公造指出，當年福原愛跟江宏傑熱戀的消息是由《週刊文春》曝光，該雜誌記者跟福原愛的關係緊密，然而今次《女性Seven》率先爆出夫妻的分居消息，還拍得女方偷食過程，估計是福原愛發現被偷拍後，主動向《週刊文春》放料爆自己遭受老公冷暴力。同時，井上公造揣測《女性Seven》可能跟這位姦夫曾有接觸，因為報道中提到男方身份，還爆他與福原愛是在六、七年前已經認識，不排除到橫濱約會是由男方一手安排，又或是男方的身邊人向傳媒爆料。

另外，《東京Sports》亦報道，福原愛成立個人事務所omusubi是為了感謝乒乓球界、體壇以及一直以來支持她的粉絲，希望能夠透過社會奉獻來回饋大眾。翻查omusubi的公司登記，當中記載了「開設托兒所、保育所、學童保育所以及相關諮詢業務」，由此可見，福原愛有意透過omusubi成立幼兒保育園，但婚外情疑雲鬧出軒然大波，恐怕連串計劃隨時泡湯。對此，日本網民反應激烈，紛紛留言指福原愛形象欠佳，根本難以在教育界立足，更無法說服家長對她投下信心一票。

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