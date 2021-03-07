現年34歲的韓片《Alive》男星劉亞仁，出道多年鮮有與女星傳出緋聞，性向一直成疑，曾被大陸網民目擊現身上海的同志吧，又曾於「國際出櫃日」上載與一名男子的親密合照。今日劉亞仁疑似於IG出櫃，公開跟疑似是男友的藝術家崔河那（音譯）的新相，引起網民熱議。

晒合照傳情

今日凌晨劉亞仁於IG上載崔河那的照片，留言：「為甚麼這樣睜眼？」而對方亦於凌晨時在自己的IG上載劉亞仁的照片，同樣留言：「為甚麼這樣睜眼？」根據照片中手上的紋身，可以看出摸劉亞仁臉的人正是崔河那。

早於去年年底，劉亞仁及崔河那已不時於IG公開二人的合照及對方的照片，似乎早已暗示二人的關係，而日前崔河那再於IG公開跟劉亞仁的正面合照，留言：「知道了嗎？」似乎並不介意公開二人的關係，引起網民熱議，留言「是劉亞仁的男友？」、「是要公開了嗎」、「劉亞仁開心就好」等，而劉亞仁方面就沒有官方回應戀情。

遭大陸網民攻擊

隨住爆出戀情，有大陸網民就留言指崔河那曾表態支持香港的社會運動，因而留言攻擊他。去年7月，崔河那於IG公開參觀有關光州民主運動的展覽「MaytoDay」，照片中有香港社會運動的照片，崔河那亦留言「#freehongkong」表態。

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