林若寧的詞作，隨口噏都有《七百年後》、《櫻花樹下》、《年少無知》、《原來她不夠愛我》等等等等，不過他產量多曝光少，入行多年出名低調，除了兩年前為了自家手機故事平台而出來宣傳外，他絕少公開露面。

是刻意保持神秘感嗎？「我唔係好鍾意俾人覺得我存在，隱形對我嚟講係最好。」林若寧沒有fb、Ig，更不用說甚麼Clubhouse社交平台，他說：「私隱對我嚟講好重要。我諗俾人哋覺得我存在，係一件好唔舒服嘅事，我做緊嘅工作大部份都係幕後，我只係一個普通人。」

年初在《叱咤》現身後，他出街被人認得，已令他周身唔自在。可以的話，真實的自己，他想和「林若寧」撇開，「始終冇得自欺欺人，你就係佢，但係我都盡量過返自己想過嘅生活。」

林若寧現在的生活很簡單，買吓餸返屋企煮吓飯，一個星期返一日商台，另一天返自家公司開會。訪問這天他就叮囑：「3點半我一定要走，因為我要趕住去湊女！」

撰文：文嘉龍

唔多謝林夕多謝邊個

這二十多年來，每年的1月1日，林若寧總要在香港留守《叱咤》，去年他在商台轉為顧問一職，難得可以離港到日本過元旦，《叱咤》亦取消了實體頒獎禮；今年疫情飛不了，他在，《叱咤》在，他更首次得填詞人大獎，當晚他被傳媒稱為激罕現身。

當事人笑了笑，「你好恨見到嗰個人就話激罕啫，我又冇被需要到咁……」在他眼中，一切仿似淡然，「我幫到乜嘢手盡量去做，除咗你叫我度個騷，我真係唔得，因為我都好悶，度咗二十幾年！如果叫我嚟坐吓，唔通我都拒絕咩！我又喺香港，我覺得都係一個支持，咁啱又輪到我（填詞人大獎），冇理由自己個台頒嘅獎都要頒空獎，我覺得好講唔過去！」

台上領獎時，簡單的四隻字「多謝林夕」情深義重。林若寧說，「我嘅中文、我嘅知識、我嘅價值觀，大部份來自林夕嘅時候，如果我填詞得到獎，我唔多謝佢，我多謝邊個？多謝其他人都係多餘！我覺得講咁多嘢做咩啫，我唔覺得我deserved攞嗰個獎，你仲喺度發表長篇偉論講成分鐘做咩啫！我覺得有機會就去多謝一個一路對我好好嘅人。」

林夕和林若寧，師徒感情密不可分。徒弟說，不只是師徒，而是一種近乎家人的關係，「我諗我同佢嘅關係，簡單啲就覺得係師徒囉！我一出社會做事就跟住佢去學好多嘢，就算我未識佢嘅時候，我都係睇佢嘅歌詞，我中文有90%係佢教我，我睇佢歌詞學。我以前接觸粵劇，我都係睇《傳說》歌詞去接觸，睇返啲歌詞『小玉典珠釵』，哦，原來係《紫釵記》，都係佢隔空地去教育我！我哋係咪師徒關係，我諗係more than，我諗有少少親人嘅關係。」

林若寧一生人有兩個偶像，一個是林夕，一個是韋家輝。他小學第一首睇林夕的歌詞是Raidas《傳說》，簡直驚為天人。由偶像變成親人，這個師傅從來沒有當面教誨甚麼，徒弟卻無形中吸收了功力，「其實佢唔係嗰種面對面，叫你用呢隻字啦、你押呢個韻啦。我諗由我小學開始睇佢歌詞，我已經學緊，歌詞係唔使坐喺度教你睇。我留意到林夕個名係《傳說》，嗰時聽收音機，唔知『小玉典珠釵（鉛華求長埋）』係咩嚟，我覺得好有趣。」

我覺得自己未夠好

浸大商科會計系畢業的林若寧，那些年在浸會望向商台，一直幻想自己能在商台工作，那個年頭，打商台工，是一件事。結果，他說，如同梁朝偉與周星馳面試的故事般，叫他一起投考商台的朋友，落選了，他卻成功入選，而面試他的那位，竟然是自己偶像林夕。

「其實我唔知林夕喺商台做，我淨係知佢做過音樂工廠同埋亞視，嗰時我唔想做返自己讀嘅嘢（會計），我好鍾意商台，我喺浸會讀書，望住商台，如果我入到去做就好喇，但係唔通叫我開聲做DJ咩，我咪做幕後囉，正正我就有個同學，佢話商台請人去試吓，我interview嘅時候係林夕喎，黐線㗎，原來係佢in我，in咗都當賺咗啦！我記得嗰時好似攞住本《音樂殖民地》喺度傾，然後叫我交份功課，我嗰晚就交咗，之後一個禮拜內就叫我返工！」

林若寧在商台由廣告創作部的初級撰稿員做起，位至創作總監一職，多年來能得到上司林夕信任，更得他鼓勵開啟了填詞之路。在他眼中，私底下的林夕是怎樣的人？「我覺得佢係一個好無私嘅人，我可以直接講，佢提攜咗我咁多年，佢冇問我攞過任何嘢，我一毫子版稅佢冇抽過，甚至有某啲機會係佢唔要而畀我，從來冇要求過我要畀返啲乜嘢佢，頂多係我知道佢嚟我屋企食飯，我整條魚畀佢食……我諗一般人見唔到佢嗰一面，佢以前做我上司嘅時候，佢好少用一啲好批判式角度去ban我哋嘅橋，好少會話唔得，咁渣㗎，出去度過！呢個都係我好想學到嘅嘢，唔係否決咗人，總有啲嘢係吸收到，even係一篤屎都吸收到營養！」

2000年開始填詞的林若寧，二十年間產量近千首詞，最高峯一年近百首詞作。身為創作人，他覺得香港對填詞人的尊重，不及一個化妝師。「好多人會覺得自己識字，行過（路人）都可以話呢首唔好，改過啦，我都經歷過好多時唱片公司攞咗你份歌詞，畀一個行過嘅人，睇住份歌詞，然後就話呢兩句好似唔係好明喎，叫佢改！我覺得，其實一個化妝師，如果你去過演唱會後台，好多人去尊重佢呀！不停有唱片公司或者有好多人話畀你聽，我靠你呢份歌詞㗎喇，但係你咁尊重份歌詞，你冇同樣地擺返個尊重落填詞人身上，我覺得就係問題。」

江山代有詞人出，詞壇後繼有人還是冇人？林若寧的睇法是：「青黃不接係咩先？係先前有一批人，開始唔得，後面亦都冇一批好嘅人接上去，但係我唔覺得林夕同Wyman唔得呀，佢哋依然填得好好依然好活躍，做乜要咁快搵佢哋接班人啫！呢個係一個商業社會，你好過佢哋，冇理由唔搵你，點解人哋都係要搵佢哋呢，佢哋唔係一個霸權喎，可能就係後面嘅人未夠好，我都會覺得自己未夠好囉！」

唔理香港樂壇係咪死

林若寧除了填詞，他在2018年創立了手機故事平台「tbc…」，去年革新推出月費制模式，他曾說希望平台能成為「故事界Netflix」，「𠵱家真係難做，我覺得𠵱家社會氣氛會有某啲困難，可能有啲無形嘅嘢要考慮，我哋亦未上軌道到可以好獨立地運作，比起我三年前做嘅時候更加困難！未至於要我過一啲好辛苦嘅生活，我都仲可以幾輕鬆地生活到。世界變得好快，香港兩三年前嘅娛樂、電影、電視，同𠵱家已經唔同咗啦！」

世界變得太快，香港都變了，創作自由亦面對被收窄，林若寧說：「我諗呢個都唔使我答啦，唔會唔係，𠵱家係唔畀講，有啲嘢係唔講得，好清楚！我覺得寒蟬效應會喺度，大家都會攞咗把尺，就算我唔怕死，都冇理由連累其他人，我冇需要將我一己嘅諗法壓落其他人，我唔覺得要通過歌詞去講，或者通過我嘅創作去講，如果係咁樣，我不如寫篇文章，可能仲可以論述清楚地去表達。我唔係要袋定一啲乜嘢對社會嘅睇法，但係你問我，我唔會避，除非去到一啲位唔係咁安全喎，我又好樂意去令佢安全啲，當然我唔想坐監啦，但係我都唔會係有啲嘢我想講而唔去講囉！」

林若寧2010年與商台DJ張詠妍結婚，婚後育有兩女，大女兒已經10歲。「其實講真，我鍾意做嘅嘢，大部份都做到，就算你話畀我聽，𠵱家我所有嘢都唔做得，都唔係好大所謂，但係我下一代，我唔知佢想做乜㗎嘛，佢亦都唔知條底線喺邊，呢一個我會戥佢哋驚囉！會唔會離開香港？話唔諗就呃你！我個人唔覺得香港係絕望，只係一種乜嘢形態囉，好多嘢我哋覺得好絕望，見到樂壇好似好絕望，其實睇吓乜形態裏面出現。我哋可以繼續生存，香港人唔會唔喺度，究竟想卑躬屈膝咁樣生活，定係要堅持，如果堅持嘅人夠多咪堅持囉，如果堅持嘅人都係堅持一陣，相對地係承認妥協。」

香港生死兩睇，樂壇又死未？「除非我哋全部香港人死晒，我哋忘記晒我哋固有嘅文化，佢咪會死囉！係咪要有一個好紅，可以紅二十年嘅歌手，先叫做一個樂壇呢？你睇韓國啲歌手可能唔會咁耐㗎，少女時代走咗咪BLACK PINK囉，少女時代𠵱家去咗邊，你唔係好記得！如果我係一個聽眾，我唔會去考慮香港樂壇係咪已死，嗰隻廣東歌好聽，我咪聽囉，我唔會理個香港樂壇係咪死，或者係咪好輝煌，唔係因為佢輝煌而我鍾意佢，係因為隻歌好聽而我鍾意佢！」

好歌有好報，好詞都有好報。林若寧最愛始終是填詞？他笑說：「其實我唔做嘢可能係最愛，我個人好懶……我覺得填詞係最適合我嘅性格，我好慶幸最尾能夠作為一個填詞人，因為佢相對地唔需要群體工作，雖然都會牽涉到歌手、唱片監製，我覺得已經相對地接觸得少，以我一個咁毒撚嘅人嚟講，接觸咁少人係好舒服；我唔需要好拋頭露面都可以做到，經濟上可以維持到，又可以表達到我自己鍾意做創作，或者對世界某一啲睇法，你諗吓香港有幾多人可以填歌詞去維持生計呢？」

【後記】小林

林若寧本名龐健章，大家都習慣叫他英文名Riley。未至於徒弟都要跟師傅姓，林夕其實本名叫梁偉文。徒弟取名林若寧，真是隨手拈來，若寧兩個字，是翻開枱頭雜誌隨意湊埋的兩個字。

「無謂用返自己個姓（龐），太多筆劃！其實幾隨意，冇話我哋要去建立一個系列或者宗派大家要姓林！」

林若寧第一首公開作品是陳曉東的《另一半》，當時林夕為他取了「小林」一名，原來有段古，「我第一份歌詞填到烏呢媽叉，之後佢幫我執，執完之後一部份係佢填，有一部份係我填，覺得出佢個名又唔啱，出我個名又唔啱，不如出一個第三者嘅名啦！」