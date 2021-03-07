資深藝人吳孟達上月27日肝癌離世，享年71歲，今日在世界殯儀館設靈。與達哥是第三期藝訓班同學的鄧英敏、潘先琪、伍潤泉、甄懋強、陳敢權及麥振江，以及一班無綫舊同事包括：杜琪峯、梁小冰和陳嘉輝夫婦、盧敏儀和孫敬安夫婦、夏雨、駱應鈞夫婦等，今日到靈堂致祭。鄧英敏受訪時回憶與達哥過往的點滴，他指當年讀藝訓班時，就試過與達哥、林嶺東、周潤發及伍潤泉，在晚上去到屯門一間學校游水：「因為同管理員、救生員相熟，加上係夜晚，我哋大家就提議『不如裸泳囉！』剝晒衫褲剝晒鞋，冇所謂，玩咋嘛，有啲人去到沙灘都想放縱吓自己，又冇人見到……呢啲都係歡樂嘅點滴。」

鄧英敏又指達哥是教自己猜枚的人，他讚對方反應快，是猜枚界的No.1：「《歡樂今宵》班同事都叻，羅浩楷、夏雨、關聰都係猜枚高手，我只係同佢玩吓十五二十，猜枚唔夠佢猜。」而鄧英敏又謂達哥試過幾次賭馬贏幾十萬：「佢係好鍾意賽馬運動，有時喺大陸做緊嘢，得嘅佢就『蛇』返嚟，同導演攞幾日假。返嚟同班同學食親飯，佢都會做老大『萬歲』，之後又會帶我哋去一間酒店扒房招呼我哋，可能馬場賺到啲錢，手鬆啲啦，佢平時份人都好慷慨。」

達哥趁Re-U豪派鮑魚

鄧英敏指達哥離開TVB後，兩人一直有保持聯絡，至於是否知道達哥的病情，他說：「知嘅，譬如早期嘅心臟病，大家都知，報紙都賣晒，我都有同佢喺觀塘食過一、兩次飯。」他又指達哥為人大方，曾試過在藝訓班搞的周年晚會中，送出過百隻鮑魚：「嗰輪佢同啲朋友夾份經營一啲鮑魚嘅生意，適逢嗰次係我哋第三、四期，我哋搞咗一個相識相遇40周年嘅晚會，喺杜琪峯個寫字樓開party食飯，佢就送咗百幾隻四頭鮑魚畀我哋，每人一隻，甚至我哋有另一個同學咁啱做完手術，嗰晚喺現場唔想食，達哥都特別另外用個盒裝起佢，叫佢攞返去，佢就係一個咁樣嘅好兄弟。」

被問到有甚麼想跟達哥講，鄧英敏指：「因為我哋2018年年尾，林嶺東大導演被老天爺叫咗上天，佢而家喺上面都開緊戲嘅，達哥上到去更加好，熱鬧啦，相信一定有角色預咗畀達哥，大家兩個師兄弟又可以擦吓火花！我已經叫達哥同阿東留返啲角色畀我，遲啲到我上去㗎喇，大家又可以見吓面。其實都冇嘢嘅，我哋嘅肉體死咗啫，個靈魂都係平行宇宙咁，可以穿梭嘅。」

憶述最後一次見到達哥，鄧英敏指已是兩年多前的事：「最後一次我哋都係喺觀塘約埋一齊，同埋艾威、蝦嫂（關海山太太）飲茶，嗰次之後我哋有通電話，有時耐唔中都問候吓佢。有時我知道佢返咗嚟，不過又匆匆忙忙，佢又有自己嘅朋友活動，又玩吓馬仔咁，我又唔識賭，變咗又唔會喺馬場見到佢，否則問佢攞啲貼士都好吖！」

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