資深藝人吳孟達上月27日因肝癌離世，享年71歲，今日在世界殯儀館設靈。與達哥生前合作過的好友劉德華、吳君如、林子聰（肥仔聰）等，於下午4時半後陸續抵達靈堂。

一身黑色素服的劉德華，接近5時到達，他甫下車向在場守候的傳媒雙手合十，然後一言不發步入靈堂，他大約逗留了13分鐘便離去。華仔跟達哥早年經常在電影上合作，如電影《與龍共舞》、《整蠱專家》、《天若有情》、《賭俠》、《廟街十二少》、《五億探長雷洛傳I：雷老虎》及《五億探長雷洛傳Ⅱ父子情仇》，當中《天若有情》兩人在戲中莫逆之交的關係，更深入民心，而達哥亦憑《天》片獲金像獎最佳男配角。

至於吳君如則獨自到來，神情哀傷，她接受傳媒採訪時，被問起以往與達哥的相處點滴，她說有太多太多：「同達哥拍過好多唔同嘅電影，佢有好多角色，演過『三叔』，又演過我爸爸、表哥，要講真係一日一夜都講唔晒。」她說其中一次要演江湖人物，達哥做她爸爸，她向達哥學猜枚：「我叫佢教我猜枚，佢好叻嘅，佢咩枚都識猜，我好記得一cut機，佢就叫『猜喇！』好好笑。」她說當時好入戲，覺得達哥真的如自己老竇一樣。

君如近年一直想找達哥演出，但因為未能夾到期，無緣再合作，她多次指達哥離世好突然：「唔知佢病，我冇瞻仰遺容，近十日每日都諗起佢，有種日常都同佢一齊嘅感覺。」

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