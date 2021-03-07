美國真人騷女星Kendall Jenner和索模Gigi Hadid經常獲不少品牌邀請拍廣告，又有機會着靚衫行catwalk，人氣十足。兩人近日竟被過氣「超模」迪金森（Janice Dickinson）寸爆收錢齋企，對後輩完全冇面俾。

現年66歲的美國模特兒迪金森（Janice Dickinson）當年曾被譽為首位超級模特兒，是其中一位於70至80年代最成功的名模，不但主持過四季《全美超級模特兒新秀大賽》（America’s Next Top Model），又開設模特兒公司栽培新人。迪金森日前接受網上節目《Behind The Velvet Rope》訪問，直言Kendall Jenner和Hadid兩姊妹並不是超級模特兒，指她們只得一個look，動作不夠多元化。迪金森還寸爆Kendall的細妹Kylie Jenner只是IG模特兒，70和80年代名模不屑與現代模特兒比較：「Kylie Jenner、Gigi和Bella Hadid是很漂亮的女人，但她們不是超模，對不起，我不認同。你看她們獲廣告商和《Vogue》雇用，是因為她們有幾百萬追隨者。《Vogue》的閱讀人數有80萬人，Kylie Jenner卻有約2,500萬名fans（正確數字是超過2億）。」

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