江嘉敏是非不斷，雖有電競公司高層男友Anthony，但被指貪錢愛收兵。去年她與好姊妹馮盈盈上富豪船P決裂後，又遭男友老死X先生踢爆她偷食並要求送100份「手信」，早前再被指開網站疑賣贈品賺錢扮環保。昨日江嘉敏遭前粉絲在連登出post力數她多宗罪，包括EQ低、寸寸貢、貪心、高竇、態度差、攞着數及當粉絲如下人等。

死雞撐飯蓋

該名爆料前粉絲以「入咗Fans club先知江嘉敏係有幾黑暗」為題，打長文鬧爆江嘉敏。他先叫江嘉敏「見到咁多粉絲走晒就檢討吓」，指對方經常死雞撐飯蓋，「從來唔覺得自己有問題」、「有咩事剩係識不斷辯駁，將責任推向別人」，大罵江嘉敏貪心又EQ低，更指她原形畢露︰「唔好俾我知你真係去到邊都想攞人着數，叫你買嘢又唔還返錢畀人。」

手信擺一年

前粉絲最激氣的是江嘉敏當粉絲是下人，還上載三張疑似江嘉敏叫粉絲幫忙買台灣手信送去機場的對話截圖，指江嘉敏要求買兩打不同款的三文治，但航班提早卻沒預先通知，最後粉絲坐的士趕到機場，江嘉敏已飛走︰「幫佢買完又唔講幾時交收，雖然都係食物，唔係啲咩貴價嘢，但𠵱個係基本禮貌。」又指她試過一齊gathering，但完全沒有幫手set場，走時沒有講再見；送給粉絲的英國手信原來已放了一年，還找其他人代派，不是親手送。

另一名網民加入戰團，暗示江嘉敏是雙面人，「早兩年賣衫，佢試過𢱑sponsor，呢頭同你笑晒口，轉頭就同第二個講是講非，多多意見！」前粉絲又上載一張對話截圖，指江嘉敏派代表在粉絲group問「有冇人做氣球生意」，大家沒有回應，但到江嘉敏和男友生日，會場都恰巧地放滿氣球佈置，疑似成功攞着數。

對於被開post數臭，江嘉敏昨日回覆傳媒時表示：「唔係真嘅嘢唔會回應，我相信我啲fans唔會咁講嘢，最近太多假account同打手，所以我都delete咗同block咗幾千個假account（Ig）。」