樂壇天后Beyonce的一名小歌迷Lyric Chanel與腦癌搏鬥兩年,大前日最終離世,終年13歲。其家人在IG貼上近照和短片,一直為她記錄病況,Beyonce和饒舌天后Cardi B亦有追蹤,賬號吸引逾60萬名fans。Beyonce在Lyric病逝後,更為她製作敬致短片,並上載於官方YouTube頻道。

Beyonce上周五在YouTube上載一段名為《Rest IN Peace Lyric Chanel》的片段,剪輯了Lyric的IG照片和短片,並配上Beyonce的三首hit歌,包括《Brown Skin Girl》、《Halo》和《Love on Top》。《Love on Top》是Lyric生前喜愛的歌曲,她去年9月還分享獻唱該曲的片段,Beyonce當時還向她送上鮮花和筆記:「當我看到歌詞啟發了你,覺得很感動,但遠遠不及你啟發我。我急不及待想見你,我很高興你安全回家。你是一個幸存者。」Lyric於去年10月做完化療回家,亦收到Beyonce送上的衣服,氹得Lyric十分開心。Lyric的母親日前貼上女兒躺在病床的照片,留言指醫生表示Lyric只剩餘數日命,正在慢慢離世,令她感到極度傷心。

