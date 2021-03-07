麥長青（麥包）於2016年12月離開効力29年的無綫，之後返大陸搵錢，亦曾到ViuTV主持旅遊節目，今日他以自由身為亞視拳賽節目擔任主持，並聯同6位亞姐、劉永、黃夏蕙、陳惠敏和雪梨等人出席節目活動。

麥包與友人合資的飲食店生意受疫情影響生意，他表示已找到對象、蝕住轉手，暫時不會搞生意，自己暫時仍然有做網上直播賣貨；而麥包的演藝事業則不停，下星期到深圳拍劇，暫不透露詳情，只表示演員都是熟悉都舊同事，入境後需強制隔離21天。自言仍會專注演藝事業。

為志偉隨時候命

提到今年的拳賽簽約主持，麥包透露為期一年，每個月一集，對於曾志偉返大台執大權，麥包直言隨時候命：「如果志偉開到聲，我隨時準備好，叫就埋位。」他對志偉滿有信心能帶電視台新氣色，觀眾會最大得益有好節目：「以我所知而家大家都好開心，做嘢嘅人有番團火，志偉好多諗頭，呢個都係開心事。」

另外，亞姐范莎莎和蔡小蝶皆沒有練拳，蔡小碟喜歡肌肉型男友，練拳可找對方做沙包。但范莎莎則抗拒：「我鍾意高大陽光型，太大隻唔好，我驚佢哋好大力有家暴。」她表示未遇過家暴，但也擔心。

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