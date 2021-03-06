現年57歲的奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）前年才與第四任妻子、比他年輕21年的日本化妝師小池惠理香（Erika Koike）在婚後四日即離婚，前日又向傳媒公佈已於上月16日與熱戀一年的26歲日本奀星女友芝田璃子（Riko Shibata）在美國拉斯維加斯舉行婚禮，第五次做「老襯」，還表示新婚非常快樂。

身世坎坷

尼古拉斯透過發言人表示，他在酒店舉行了一個小型婚禮，而行禮當日正是他已故父親的生忌。從傳媒流出的酒店照片中，可見芝田璃子穿上一身黑色和服，而尼古拉斯亦穿上黑色禮服，有網民搞笑指芝田像地獄新娘。聲明指兩人以天主教和神道教儀式交換誓詞，當中還包含美國詩人禾特惠特曼（Walt Whitman）的詩和日本三行俳句，認真有意境。完成婚禮後，新人再舉行小型party，而尼古拉斯的第三任妻子Alice Kim亦帶同兒子Kal-El到賀。另有報道指，一對新人於1月10日，芝田26歲生日當天註冊，婚後她將改用尼古拉斯的姓氏。

尼古拉斯與芝田璃子於一年多前在日本認識，日媒《女性自身》還踢爆出生於京都的芝田是小型事務所Picaro Enterprise旗下藝人，但都只演閒角。芝田大前年曾上尋親節目受訪，自爆自小缺乏父母的愛，又曾因經濟問題入住社會福利署的兒童設施，身世十分坎坷。尼古拉斯於去年8月已在電台節目宣佈與芝田訂婚，當時他指芝田離開了紐約回到京都，兩人半年沒有見面，所以只有用FaceTime向她求婚。他知道芝田鍾意黑色，還特別買了一隻黑鑽訂婚戒指，再以速遞寄給她。

越娶越嫩

尼古拉斯過去曾經有過四段婚姻，1995年娶第一任妻子、現年52歲女星柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette），2002年跟第二任妻子、現年53歲的貓王皮禮士利（Elvis Presley）女兒麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）結婚。2004年就迎娶比他年輕20年的韓裔妻子Alice Kim，兩人育有現年15歲的Kal-El。尼古拉斯在前年娶第四任妻子小池惠理香，但在註冊四日後，火速入紙申請婚姻無效。有報道指尼古拉斯因為醉爆而閃婚，小池事後雖然同意離婚，但要索取贍養費。