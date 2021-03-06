女星咪咪出道時與同年紀的Jenny一起簽約某電影公司，兩人事業都有不俗發展，拍了不少票房不失禮的電影，電影公司好喜歡安排她們在同一部電影演出，後來公司解散了，兩人各自發展。單飛後，發展較好的是Jenny，幾乎每部戲都是女主角，而且她的條件確實是最佳和最漂亮，原本可以穩坐一線，只可惜她誤交損友，染上毒癮，害了自己一生。

因為吸毒，令到Jenny整個人「走晒樣」，工作表現也受到影響，事業發展因而走下坡，接戲數量減少。Jenny之後主動找導演老坑給她演出機會，人家就老實不客氣，提出交換條件，肯陪睡就給她2部片約，而且一定是女主角，Jenny吸毒都要錢，所以只好答應要求，基本上Jenny已被毒品控制，做人已無自尊。

有次Jenny在一間餐廳巧遇咪咪同有米男友F君晚膳，咪咪好大方介紹男友給她認識，怎科Jenny已打好姊妹男友主意，熱情地與F君閒聊，主動取F君電話，主動打電話給F君約見面，然後主動告訴F君處境，渴望得到幫助，表示自己願意跟他一起，結果就這樣勾搭上F君。原本咪咪還懵然不知，直到有一日她去探望Jenny，發現她的家裏裝修和擺設跟自己屋企是一模一樣，咪咪就開始懷疑這位好姊妹應該與F君搭上，咪咪嬲到即場質問Jenny，想不到Jenny直認不諱：「係呀！大家都係出嚟搵食，你咁認真做乜，我都係生活逼人，並唔係要同你爭嘢！你唔好誤會，攞夠我就走！」

雖然Jenny只是作為一種商業交易，各取所需，不明白咪咪為何如此動怒，但咪咪就覺得這個好姊妹背叛了自己，從此不肯再與她來往，就算其他姊妹做調停人，咪咪都不肯出來見她。後來咪咪與F君分手，不過好快又有新戀情，生活過得尚算寫意，反而Jenny情況是越來越糟糕，為了生活，幾乎是誰肯給她足夠生活費，她就可以給誰包養，就這樣毀了自己一生。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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