湯姆賀倫（Tom Holland），人人都「蜘蛛仔」前「蜘蛛仔」後，但他和所有Marvel演員一樣，都好想脫下戰衣時都有人認得、認同。繼早前Netflix的《神棄之地》（The Devil All The Time）之後，又將有新作《迷途羔羊》（Cherry）在Apple TV+推出，同樣挑戰踩界角色，摒棄正義光環。日前湯姆賀倫接受訪問，坦言角色難度超高，多得《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）導演羅素兄弟（Russo Brothers）落嘴頭才敢應承：「我是覺得……我好似還未準備好面對這樣的一個題材吧。《迷途羔羊》跟我過往的演出實在相差很大，而我知道這將會是一個極大的挑戰。如果沒有羅素兄弟在過程中支持着我，我可能真的會吃不消。所以知道他們主導着這一切，是讓我參與這個計劃的一大推動力。」

Marvel電影中，鐵甲奇俠是蜘蛛俠半個師傅，但觀眾們甚至湯姆自己，都在現實中視羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）為他真正良師。羅拔唐尼就曾公開盛讚過演出，有師傅讚，湯姆都特別開心：「大家都知道羅拔是我非常尊敬的演員，也知道他的事業實在非常精彩，演過無數角色。所以得到他的認同，對我而言是一個很重要的肯定。自己一直希望得到我敬重的同業的賞識，而他對我的演出評價好像很正面，所以我由衷感到非常榮幸。」

今次在《迷途羔羊》，他飾演染上毒癮的退役軍人，又減磅又化妝才讓他融入到角色：「開拍前我花了很多時間去努力減磅，拍攝期間則致力於維持那個磅數，同時配合髮型和化妝去貼近角色的狀況。我裝上了假的額頭、眉毛、眼袋，連上唇都作了假，化妝方面是很認真的。演老並不容易，幸好有這樣出色的化妝，對我幫助很大。」現在的湯姆賀倫，確是好紅，這幾年一直見他埋頭拍戲，見面時都是規規矩矩的，沒鬧出過甚麼負面新聞。《迷途羔羊》主角在每個人生章節都有個命題，如果要湯姆為目前這個章節改名，會是？「這個章節的名字嗎……『Don’t fxxk it up』？（狂笑）我不知道。我不知道應如何回答這問題。」年紀輕輕已紅到咁，確是不fxxk up就夠了。

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