現年57歲的太極樂隊成員唐奕聰（Gary），本月3日疑因心臟病發猝逝，前日Gary一班生前好友如太極樂隊成員、單立文、黃丹儀等於將軍澳錄影懷念Gary的音樂節目。他們直言到現時仍未能接受Gary離世，鄧建明（Joey）大讚Gary是一個很堅強的鬥士，盛旦華（蛇仔）指2018年Gary因呼吸不順而要入院，當時經診斷後也指他心臟較弱，Joey指那時開始Gary已開始鍛煉身體，蛇仔指現時腦海裏全是Gary彈奏過的琴聲。劉賢德（HiFi德）則謂過年時與Gary通過電話，沒想到已是兩人的最後對話：「過年嗰陣搵我，話畀我聽𠵱家好想聽返黑膠唱片，唱盤擺咗喺度好耐，郁得唔係好好，咁我就話畀佢知遲啲幫佢整。」談到Gary的身後事會由家人安排，Joey說：「我哋會負責紀念冊或者需要搵乜嘢人，統籌晒所有嘢就交返畀佢哋（屋企人），好多導演、監製同音響公司都主動話要幫手，已經有人幫我哋處理緊啲video。」雷有輝就表示仍然未定安息禮的日期，並透露之前因疫情而煞停的太極演唱會，他們表明會「Show must go on」。

同場的麥家瑜一提到恩師Gary即忍不住落淚，至於李忠希則指自己與表哥Gary近年比較少見面：「佢同我哥哥成日都會聯絡，哥哥同我講Gary約咗佢下星期喺大埔踩單車，𠵱家做唔到。」