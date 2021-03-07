上月27日因肝癌離世的資深演員吳孟達，今日在世界殯儀館的世界堂設靈。被指是達哥遺作的電影《瀕海交鋒》劇照亦在今日曝光，而該戲的劇組人員更憶述達哥在片場時的情景，除了指他尊重每一個人外，更大讚達哥態度敬業。

達哥的遺作《瀕海交鋒》以海軍特戰隊為題材，達哥在戲中飾演一名愛國海洋科學家，故劇照中他以頭載白色頭盔及身穿全白色工程服亮相。有大陸傳媒訪問了該戲的工作人員，他們指達哥每次都會將要拍的戲份放在「腦袋」裏，故去片場時都不需要帶劇本，而當有演員問自己下一場戲要拍甚麼時，導演就會笑住話：「你們問達叔！」當大家讚賞達哥時，他卻反問：「這不是我們演員最基本的修養嗎？」

工作人員又指達哥非常平易近人，他亦很尊重片場中的每個人，無論上至導演或是製片人，又抑或是場務等都會對他讚不絕口，而他的理由就是「大家都比他更辛苦」。而當有人問到達哥為甚麼不請個助手幫忙時，他就會笑住問：「每一位工作人員不都是我的助理嗎？」除此之外，只要達哥在片場，例必會請全劇組食下午茶，而且每次埋單都要近萬元人民幣，當他們感謝達哥時，達哥就會笑得像孩子一樣開心，然後表示演員做完戲後就沒有其他事情，劇組工作人員才是最幸苦的。而據知達哥這部遺作，預計會在10月國慶檔期上映。

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