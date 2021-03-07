政府要求香港市民齊心抗疫，現時市民可預約打中國科興疫苗或由復星醫藥與BioNTech合作研發的復必泰疫苗。繼早前兩宗接種疫苗後死亡個案，衞生署今日再公佈4宗接種科興疫苗後不適送院的呈報個案，更有人要在深切治療部留醫。

預約打針的人數近日大幅下降，但仍有人無懼一切，以身體表示誠意，高志森今日在facebook表示「打咗第一針疫苗，覺得精神振作，情緒飽滿」，接種紀錄顯示打針地點在九龍灣體育館，由於九龍灣體育館只提供科興疫苗，相信高志森以身體支持中國製造的產物。

除了高志森，日前林青霞、肥媽瑪利亞、譚詠麟、TVB藝人吳香倫、陳榮峻都已打了科興疫苗，另外，據《大公報》今日報道指，71歲邵音音、76歲陳欣健都已預約，本月16日會去打針。

有專家多次提醒，未控制的嚴重慢性病患者、嚴重長期病患者等，都不適宜接種疫苗。翻查資料，邵音音4年前親證患皮膚癌，多次做手術，本身亦有心臟病，多年來一直低調抗癌；陳欣健去年9月曾到聖保祿醫院覆診，當時透露患有三高（高血壓、高血脂、高血糖） ，想徵求醫生建議保持血壓穩定，當時醫院要求陳欣健留院作身體檢查。

本港現時有兩宗接種科興疫苗後死亡個案，要交由死因庭及專家委員會跟進，據報道指，首宗死亡個案的63歲老翁有嚴重糖尿病，亦有其他長期病患如心臟病等，亦有肺部疾病；另一宗死亡個案是一名55歲女士，本身有長期病患，包括高血壓、血脂高及蛋白尿。

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