Bella Thorne上月中推出新歌《Shake It》MV，在片中不但穿上性感內衣，又有同性咀嘴鏡頭，結果被YouTube以過激為由，擅自刪除短片，後來卻因受壓而再次讓MV公開，短片至今已有超過152萬次點擊率。

香港47名初選人士被控串謀顛覆國家政權一案，部份被捕人士的Facebook專頁日前突然被消失，令嬲爆網民紛紛揚言要轉會到Mewe。23歲性感美國女星Bella Thorne早前推出新歌《Shake It》MV亦遭受到YouTube的同等待遇，在MV中，Bella穿着內衣，與好友Abella Danger大玩女同情節，片中完全沒有裸露鏡頭。Bella的MV上載後不久，隨即被網站刪除，她指YouTube的做法惹來fans的不滿，受到各方譴責後，MV才得以重生。Bella表示：「他們一次又一次禁止我，我認為這樣很不公平，很錯。他們想做神控制一切，為何大型科技公司可以做神，是誰令他們做神？這樣會危害美國的自由。」Bella還表示她十分擔心大公司所玩的技倆，要求審查《通訊規範法》第230條中，對社交網站的保護，以阻止社交網站執行言論審查：「所有大科技公司都是有罪，他們有這麼大的力量，但卻並不是用於正確的一方。」

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