太極樂隊的成員唐奕聰（Gary Tong）於上周二（2日）疑心臟病發猝逝，終年57歲，其死訊震驚樂壇。Gary生前的隊友太極樂隊成員，以及Gary的表弟李忠希、好友單立文夫婦等前晚現身電視城錄影紀念節目。而該節目《勁歌金曲懷念唐奕聰》於昨晚播出，各人神情哀傷、眼紅紅，太極一班成員仍未接受到Gary離去。

節目中各人都有分享與Gary過往相處點滴，更播出太極以往夾band的片段，同是太極成員、身在加拿大的雷有曜錄音談到︰「Gary Tong嘅離世好突然，一下子未消化。認識Gary時佢喺琴行工作，佢彈琴好好聽，好欣賞佢，佢喺band中係靈魂人物，非常可惜，損失咗一位咁有才華嘅音樂人。想同佢家人講，你哋要保重，懷念你Gary。」而雷有輝談到Gary，指自己有感情問題時，都會跟對方分享，更指Gary厚厚的胸膛讓他靠着時，如同一個溫暖的攬枕感到溫暖。談到Gary有食力，太極成員大爆對方愛吃的程度會叫滿枱，盛旦華說到第一次出埠叫room service的趣事，「HiFi德」劉賢德接着說︰「我認識嘅朋友當中，冇人會係全頁咁叫，佢係食得好開心。」其後還有夏韶聲、林子祥、譚詠麟、草蜢等錄影片段談起與Gary的點滴，令人不勝欷歔。

表弟李忠希談到是由Gary帶入行，曾擔任對方編曲助手，說到錄自己歌曲時，他哽咽說︰「Gary話你下個月唔使幫我手，你係獨立歌手，好好哋行自己李忠希嘅路，但你要比而家更鍾意音樂，要多聽中、英文歌，好深刻，好多謝表哥當年嘅提攜。」之後他已哭了出來說不下去。

至於後輩麥家瑜談到自小已認識Gary，對方是她的恩師，更如同爸爸一樣︰「冇佢，我係唔會返嚟香港。」更激動落淚。而單立文談起Gary時哽咽說︰「我哋喺band房大，佢係一個好樂觀、好為食嘅音樂人。」至於樂隊Mr.的主音布志綸指，Mr.的聲音就是Gary同他們一齊創作出來，故Gary就是Mr.樂隊的爸爸。

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