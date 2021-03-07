美國女子組合The Pussycat Dolls成員Jessica Sutta宣佈為老公Mikey Marquart佗B仔，向傳媒透露BB將於5月出世：「我一直都很想成為母親，我發誓將會變得十分情緒化，因為我終於能夠講出來。」

Jessica Sutta與鼓手Mikey於前年9月在加州馬里布結婚，今次是兩人的第一胎。Jessica指他們已經討論過BB的名字，但亦會尊重囝囝將來的選擇：「我感覺他的名字叫M.J.，但亦可以叫Mikey、Jesse和Zion，又或者他大個會為自己改名。無論他喜歡怎樣，這都是他的生命。我只會開心成為他的母親，我將會讓他活出自己的生命，成為他自己想做的人。」Jessica又表示其他成員知道她懷孕後給予很多意見，又問了兩位媽媽級成員Carmit Bachar和Kimberly Wyatt很多問題。The Pussycat Dolls於2003年出道，並於2010年一度暫停所有活動，及後於前年重組並推出新歌，大熱作品包括《Don’t Cha》和《When I Grow Up》等。

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