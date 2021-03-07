日本女子組合AKB48的29歲前一姐前田敦子，傳出與34歲男星勝地涼正辦理離婚，兩年半婚姻簡直凍過水！

日本雜誌《週刊女性》最近向1,000名主婦進行民意調查，由一班睇開八卦新聞的師奶們投下神聖一票，選出十大有婚姻危機的名人夫妻，前田敦子與勝地涼一直被指婚變，更傳出家暴消息，令二人得票最多，以130票獲得冠軍。

排在第二名是佐佐木希和渡部建，由於男方去年爆出在傷健人士廁格內偷食，更有多位性伴侶，但希妹為了年幼兒子才原諒老公，渡部建事後開記者會道歉及否認性上癮，更一度在東京豐洲魚市場兼職搬海鮮，試圖以苦肉計來博同情，可借至今仍復出無望，在今次選舉中還有97票，僅次於冠軍的前田敦子和勝地涼。第三位是老牌男星石田純一和東尾理子，共有89票，險勝87票、排在第四位的小倉優子與其牙醫丈夫島弘光。

其他打入十大的圈中夫妻還有永山瑛太與木村Kaela，以79票佔第五位，而鈴木保奈美和石橋貴明、木村拓哉和工藤靜香、北川景子與DAIGO，就分別排在第七、第九及第十位。

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