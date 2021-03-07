「荷里活評論頒獎禮」（Hollywood Critics Association Film Awards）公佈得獎名單，35歲英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演電影《超犀女王》（Promising Young Woman）連獲四個獎項成大贏家，包括最佳電影、最佳女主角、最佳原創劇本和最佳新導演。而近期被「辱華」是非纏身的華裔女導演趙婷再憑《浪跡天地》（Nomadland）勇奪最佳女導演，而最佳男導演就由《Sound of Metal》導演Darius Marder獲得。

由於受到武漢肺炎疫情影響，第四屆「荷里活評論頒獎禮」於官方FB和YouTube頻道隔空舉行，榮獲影后的嘉莉慕萊根透過視訊致詞，表示非常感恩，還多謝導演Emerald Fennell，而獲得先驅獎的「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）亦以手機自拍發表感言。此外，影帝寶座由《誓血五人組》（Da 5 Bloods）戴洛依林多（Delroy Lindo）奪得，《Sound of Metal》Paul Raci和《Minari》韓國女星尹汝貞就分別獲得最佳男女配角。最佳女導演趙婷近日因被指是「辱華導演」而遭中國封殺，未有現身頒獎禮。

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