《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），全球最賣座電影。背着這個名涵的導演羅素兄弟（Russo Brothers），往後拍甚麼都引來注目。新作《迷途羔羊》（Cherry）一反英雄片的套路，講個小軍人退役後面對的痛苦。由大製作跳到小製作，慣不慣？「我們製作過很多不同規模的電影、電視劇、廣告片，以最少金錢拍成的也有、史上數一數二的高成本大製作也有。然而感覺最終還是一樣，就是我們的想像盡力付諸實行，那個過程其實是一樣，因為我們都講笑說，哪怕是天價的成本，拍攝去到某個時候總是會發現不夠錢用。我們也慶幸很多幕後工作人員也在之前的Marvel作品中合作過，當然還有湯姆賀倫（Tom Holland）。所以大家的感覺都很熟悉。」

講起湯姆賀倫，導演刻意將他改變，由陽光活潑變成吸毒青年，但導演仍然對他極有信心：「湯姆賀倫是一位訓練得很好的演員。他雖然年輕，但亦不乏演出經驗，Marvel作品之外他也做過舞台劇，也有很多建構一個角色的經驗。加上他有一個充滿創意的團隊，由劇本到髮型化妝到發聲，他們會一起去揣摩Cherry這個人物如何隨經歷和年齡而由內至外的改變。看過電影你們就知道這兩位演員（連同女主角）的能耐。」

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