鍾培生（Derek）是「工廈大王」鍾江海的孫仔，家族擁有百億資產，日前鍾培生和林作的擂台記者會便是在鍾培生位於淺水灣的近萬呎豪宅內進行，非常威威！不過，最近網上流傳，鍾氏家族有意出售該淺水灣豪宅，上載的相片是中原地產網站，列明「南灣道洋房4A」外，附有街道圖，索價20億港元，還提供每月供款額接近400萬港元等資料，廣告日期是上月27日，惹來網民議論紛紛。《蘋果》今日向鍾培生求證，他以短訊回覆：「隔離得1/5（面積）都5億啦，20億咪玩！」是否流料？他只回一個字：「嗯」！記者再上相關網頁查證，但已找不到該樓盤廣告。

鍾家三代同居淺水居豪宅

「林鍾一戰」成為全城熱話，就連政界網絡紅人蕭若元近日都有談及相關話題，他表示鍾培生和林作的身家冇得比，還列舉鍾培生的家族圖表，稱鍾氏三代都是住在豪宅內。蕭若元說：「鍾家喺香港係鼎鼎大名嘅，佢（鍾培生）阿爺叫鍾江海，就已經死咗喇，依家佢屋企嘅大老闆就係佢阿嫲（鍾秦蘭鳳），佢話要討好佢阿嫲，佢阿嫲係大老細......鍾江海有三子一女，一齊住喺淺水灣間屋度，鍾家兄弟係同埋阿媽同埋啲孫一齊住嘅，喺淺水灣呢間大屋，喺過萬呎嘅大屋，話畀你聽，剩係呢一間屋都20億以上呀。家勢係唔能夠同林作比，佢屋企整個擂台，就知佢呀嫲幾咁錫佢。」

鍾培生亦有做孝順乖孫，上周是嫲嫲生日，他在IG上載與父母陪嫲嫲飲茶的相片，留言：「大大大老闆生日快樂，身體健康 #嫲嫲生日快樂」。

網民轉軚支持林作

不過，記者會之後，鍾培生被指表現失準，不斷loop「「piece of shxt」和「成pat屎」去攻擊林作，又叫對方「收皮」，而林作沒有回過一句粗口，只用幽默方式「借力打力」，反而被讚EQ高，故不少網民轉軚支持林作，有人更打趣說「終於明白點解佢會追到麥明詩」。但亦有人以「陰謀論」去猜測，覺得二人刻意唱雙簧，令場拳賽騷更具吸引力。

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