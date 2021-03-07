人人懷念正常世界熱鬧溫暖好日子，看現時全球情況，大抵整個2021年依然未有回到常規的日子。LOEWE創意總監Jonathan Anderson，以印一分報紙發佈新裝，代替沒有舉行的時裝騷，分享其幾何美學視效的新裝。

Loewe

還有多少人會珍惜紙媒的存在？ 有的！

當人人go for digital時，Loewe主帥Jonathan Anderson則揀回歸實體，懷念着fashion show的美好。之前春夏發佈，他將所有looks印在一件Tee上面，讓大家穿上變作行走的時裝騷。今次發布LOEWE女裝秋冬，廷續「一個沒有舉行的時裝展」概念，他以「A Show in The News」作主題，印製一份報紙特刊，因為他堅信日報正是當下社會的紀錄，而LOEWE報紙上除了刊登新裝新looks圖片，亦刊載著名小說家Danielle Steel女士新作《The Affair》的節錄。

Jonathan Anderson希望新裝紀錄時代的貫穿，他在系列中載入不同世紀的特色，以及經他手上所作的幾何美學重組。大量羊毛Fringe bolero，遙距呼應品牌百多年的西班牙文化，搭配不規則幾何圖案及裙腳的半截裙。服裝造型輪廓、質料及圖案都呈現強烈幾何美學，曲線與直線、尖角與弧線、柔和與堅硬之間，相互交錯對比，圓形手袖立體quilted parka 上，以搶眼的紅藍黑黃珠片刺繡做出穿梭交集的線條；流蘇及draping營造的自然曲線，撞上挺身的麖皮料或厚羊毛， 流蘇pompom吊在麖皮褸的褸邊或裙腳。

超夢幻的巨大pleated buckle成為今季重要裝飾元素，他指靈感來自十七、十八世紀鞋履上的巨扣，除了有巨型pleated buckle heels，pleated buckle也運用在裙子上、手帶上，七彩條紋wrap top扣出全新線條、全灰drapping dress以幾個巨方扣變出奇妙的角度變奏。鞋子配飾方面，驟眼看似穿黑短褲襪配白色露足踝鞋，卻是玩味視效的二合一黑白短靴。

Hermès

Hermès 今次發佈會並非一場騷或一段短片，品牌分開三地：紐約、巴黎、上海舉行，每個城市舉行一場藝術與時裝結合的活動。第一站先在紐約，舞蹈員穿上啡棕色棗紅色針織裙、黑色長靴作現代舞蹈表演，作為引子。第二站在巴黎舉行時裝騷，模特兒穿上新裝在法國騎兵隊訓練場地La Garde Republicaine走騷。最後一站去到上海，由獨立藝術家古佳妮和同伴們，演繹一段肢體藝術， 三個城市三個藝術，串連成Hermès人與時尚與藝術的三重關係。

服裝穿在人身上，也因應人的活動而變出不同味道。新裝貫徹品牌如常的中性色彩，杏色、駝色、咖啡色、深棕色，當然少不了Hermès orange，以及溫暖的酒紅色等。服飾輪廓一貫的優雅斯文，時尚中帶點高格調，樽領平針織上衣、直身midi skirt、針織連身裙、合身不over的boxy jacet、真皮斗蓬等。簡單說，就是簡約永恆款式，再作定點提煉，如百摺midi skirt配以真皮腰位、cashmere大衣飾以可反轉的shearling或真皮大反領，泥土色麖皮裙在袖底、裙腳邊，加上恰到好處的流穗細節。各類smock dress也全線精緻化: 細珍珠裝飾、細紋摺紋，又或飾上閃閃微光的金屬線，美麗提升。更吸引的要數各類皮革小配件，近年大熱、掛在心口的minibags，Hermès 版本不再只專注放AirPods，焦點是長直小圓筒形、放唇膏的lipstick case，還有可掛上鎖匙的鉤扣頸鍊。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！