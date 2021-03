人人懷念正常世界熱鬧溫暖好日子,看現時全球情況,大抵整個2021年依然未有回到常規的日子。LOEWE創意總監Jonathan Anderson,以印一分報紙發佈新裝,代替沒有舉行的時裝騷,分享其幾何美學視效的新裝。

Loewe

還有多少人會珍惜紙媒的存在? 有的!

當人人go for digital時,Loewe主帥Jonathan Anderson則揀回歸實體,懷念着fashion show的美好。之前春夏發佈,他將所有looks印在一件Tee上面,讓大家穿上變作行走的時裝騷。今次發布LOEWE女裝秋冬,廷續「一個沒有舉行的時裝展」概念,他以「A Show in The News」作主題,印製一份報紙特刊,因為他堅信日報正是當下社會的紀錄,而LOEWE報紙上除了刊登新裝新looks圖片,亦刊載著名小說家Danielle Steel女士新作《The Affair》的節錄。

Jonathan Anderson希望新裝紀錄時代的貫穿,他在系列中載入不同世紀的特色,以及經他手上所作的幾何美學重組。大量羊毛Fringe bolero,遙距呼應品牌百多年的西班牙文化,搭配不規則幾何圖案及裙腳的半截裙。服裝造型輪廓、質料及圖案都呈現強烈幾何美學,曲線與直線、尖角與弧線、柔和與堅硬之間,相互交錯對比,圓形手袖立體quilted parka 上,以搶眼的紅藍黑黃珠片刺繡做出穿梭交集的線條;流蘇及draping營造的自然曲線,撞上挺身的麖皮料或厚羊毛, 流蘇pompom吊在麖皮褸的褸邊或裙腳。

超夢幻的巨大pleated buckle成為今季重要裝飾元素,他指靈感來自十七、十八世紀鞋履上的巨扣,除了有巨型pleated buckle heels,pleated buckle也運用在裙子上、手帶上,七彩條紋wrap top扣出全新線條、全灰drapping dress以幾個巨方扣變出奇妙的角度變奏。鞋子配飾方面,驟眼看似穿黑短褲襪配白色露足踝鞋,卻是玩味視效的二合一黑白短靴。

Hermès

Hermès 今次發佈會並非一場騷或一段短片,品牌分開三地:紐約、巴黎、上海舉行,每個城市舉行一場藝術與時裝結合的活動。第一站先在紐約,舞蹈員穿上啡棕色棗紅色針織裙、黑色長靴作現代舞蹈表演,作為引子。第二站在巴黎舉行時裝騷,模特兒穿上新裝在法國騎兵隊訓練場地La Garde Republicaine走騷。最後一站去到上海,由獨立藝術家古佳妮和同伴們,演繹一段肢體藝術, 三個城市三個藝術,串連成Hermès人與時尚與藝術的三重關係。

服裝穿在人身上,也因應人的活動而變出不同味道。新裝貫徹品牌如常的中性色彩,杏色、駝色、咖啡色、深棕色,當然少不了Hermès orange,以及溫暖的酒紅色等。服飾輪廓一貫的優雅斯文,時尚中帶點高格調,樽領平針織上衣、直身midi skirt、針織連身裙、合身不over的boxy jacet、真皮斗蓬等。簡單說,就是簡約永恆款式,再作定點提煉,如百摺midi skirt配以真皮腰位、cashmere大衣飾以可反轉的shearling或真皮大反領,泥土色麖皮裙在袖底、裙腳邊,加上恰到好處的流穗細節。各類smock dress也全線精緻化: 細珍珠裝飾、細紋摺紋,又或飾上閃閃微光的金屬線,美麗提升。更吸引的要數各類皮革小配件,近年大熱、掛在心口的minibags,Hermès 版本不再只專注放AirPods,焦點是長直小圓筒形、放唇膏的lipstick case,還有可掛上鎖匙的鉤扣頸鍊。

