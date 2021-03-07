韓國女團少女時代（少時）早於2007年出道，經歷前成員Jessica退團後，8位成員感情更加深厚，就算Tiffany、秀英及徐玄於2017年離開舊東家SM事務所，但少時仍未解散，8位成員更不時合體，勾起fans回憶，更有不少fans希望眾成員合體在幕前亮相。

穿打歌服現身

Tiffany亮相昨日播出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》時，鬆口透露少時有望合體演出節目。Tiffany表示：「因為我是8月1日生日，而少時出道日為8月5日，所以通常都是我負責搞派對，一起慶祝生日兼出道紀念日，今年如果能在《認識的哥哥》搞生日派對的話應該很不錯。」就連主持人都紛紛表示贊成，Super Junior成員金希澈更建議少時穿上出道歌《再次重逢的世界》的打歌服登場，Tiffany亦笑言平時都是她決定Dress Code，因而一口接受了希澈的提議，令fans大呼驚喜及期待。

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