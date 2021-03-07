零傳媒經驗的民政事務局副秘書長李百全空降接任廣播處長，早前被《蘋果》率先爆出上任僅4天已「大發官威」，要求全部節目須由他本人過目，其中節目《香港故事》原定訪問香港樂隊LMF（大懶堂），卻被李百全指不夠decent，又形容LMF有極端政治取態，經常唱粗口歌，更直指成首歌「全部都係器官」，更反問「點解唔搵曹永廉做訪問？」

LMF成員阿肥（Phat）早前在IG開live，提及此事時阿肥表示得啖笑：「呢個世界好癲，可能會再癲啲，我哋諗唔到有幾癲、有幾邪惡，我哋唔係佢嘅心，唔係佢咁諗嘢。我哋呢啲咁唔decent嘅樂隊，港台節目抽起咗，其實冇咩影響。我覺得好笑嘅係一個冇讀過新聞、冇做過傳媒機構嘅人，空降做咗處長，然後嗰個禮拜嘅節目畀佢睇過先可以出街。」

阿肥認為，比起已習慣冇人播的LMF來說，世界上發生的事更叫他感到無奈：「反正我哋嘅歌冇電台、冇電視台會播，其實一直以嚟都冇播過，有咩所謂？相比起嗰15個人本來可以保釋，然後律政處上訴立刻要佢哋還柙呢件事，佢哋嚴重好多。緬甸亦都好黐線，開真槍，殺人！殺平民！殺年輕人！相比起呢啲事，我哋嗰啲唔值得提，個世界黐X咗線！基本上連粗口都表達唔到，好多嘅無奈、無語，講唔到！」

阿肥表示由細到大父母、老師都教導他要做好人，最緊要有良心、有公義，千祈唔好做壞事，「我哋睇佢哋日日做壞事，佢哋唔驚㗎喎！做咁多壞事喪盡天良，諗盡辦法害佢哋，唔驚㗎咩？唔怕有報應？地上行走係俾魔鬼統治，但係就可以咁嘅咩...都係嗰句啦，就算佢哋唔信有報應都好，我信。做壞事嘅人係一定有報應！」

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