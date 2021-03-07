巴黎時裝周火熱進行中，仍未回到正軌的時尚世代，熱血與正向是設計師推動前向未來的力量。

Rick Owens

聖經中「Gethsemane」，是耶穌被釘十字架前、晚上祈禱的花園，Rick Owens 秋冬2021 女裝延續男裝的主題，同樣以這個曾經是個不安地方來命名。發佈會在Rick Owens 於威尼斯居所附近的麗都海灘舉行，並安排在網上直播，影片中模特兒走在由海邊一直伸延開去的堤壩，那裏人迹罕至，氣氛相當平靜，堤壩盡頭煙霧蒼茫，有如與天際連線，一如為這個不安的年代舉行一場祭神儀式。

以前Rick Owens的設計都打造神隱修士的造型，現在加入更多外太空、哲學的元素，似乎要透過某種形式的共振，去接收天地的訊息。甫出場的模特兒穿上黑色長斗篷走到風煙瀰漫的堤壩盡頭，有如與上天連接的一段路，一直走進去聽取神的旨意，她們都戴上長口罩，配上皮革貼身jumpsuit，上面有丁字褲的bodysuit、或反下來糾纏在腰間的上衣，下身穿半截魚尾裙，破洞的設計、或在身上翻來覆去，狀甚複雜，設計師強調，巨型的闊膊是對現世的恐懼和不安作出回應。對應現狀的服飾，還有以環保物料製的短身外套和回收羊毛製的jumpsuit，環保已經是當下每一個人的己任。

配飾方面，金屬厚底gladiator boots和被男裝內褲套着的clutch，意指為「被抑壓的憤怒」的象徵。在混沌的世界中，Rick Owens以茫茫前路指出通往未知的方向，從「未知」中找尋就是一線生機。

Coperni

疫情之下，多少也令人懷念以往狂歡達旦的日子，現在就連普通外出用膳也受限制，抑壓的情緒，令人更渴望重拾夜生活的美好時光。法國品牌Coperni就以90年代的夜蒲生活為靈感，在巴黎近郊一個專搞演唱會的博覽館中，上演史上第一場汽車時裝發佈會。

36部房車用作接載來賓之餘，也是他們的坐席，席上有香檳和小食，儼如小型cocktail party，派對模式在疫巿下變種，這汽車活動成為近日巴黎城中的最高享受。在品牌兩位情侶設計師Sébastien Meyer 和 Arnaud Vaillant的精心佈局下，現場氣氛有如觀眾期待歌手升上台表演前的一刻。

甫進場的模特兒穿上一字膊露肩連身短裙，貫徹品牌簡約的作風。作為「Club gear」系列，服飾充斥着閃閃發光的元素，如反光的漆皮褲、鑲滿閃石的長靴、螢光黃與綠的手袋和鞋履等。貼身又性感的剪裁，有中間鏤空的上衣，亦透視背心裙，這些打扮都是從1990年代的club kid造型取經。設計師亦不忘加入華麗元素，幾襲faux fur 的造型非常豪華。未來主義是Coperni的核心，高性能和功能性服飾，如貼身褲、潛水衣、還有如人工智能的眼鏡，統統為21世紀疫後的夜生活打造數碼化的科幻型象。

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