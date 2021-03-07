資深演員吳孟達上月27日因肝癌離逝，享年71歲。他的家人今日在世界殯儀館的世界堂為達哥設靈，達哥的兒子吳韋侖約2時許抵達靈堂時，身邊有男女親友陪伴，一身黑素服、黑口罩，將長髮束起的韋侖，一臉哀傷，問到將來達哥會安葬那裏？他未有回答便進入靈堂。

靈堂橫匾寫上「主懷安息」，正中央放着現任太太侯三妹（侯珊燕），一對子女吳韋侖與吳楚瑜的心型花圈，以及首任妻子麥莉莉和兩女凱欣、凱兒的花圈，還有達哥生前形容為「老死不相往來」的周星馳花圈也放在當眼位置，星爺送給達哥的花圈寫上「吳孟達先生千古 永遠懷念」。

達哥縱橫演藝圈數十年，拍過無數電視劇和電影，逾百演藝界朋友致送花圈悼念，靈堂佈滿花海，當中包括有周潤發、四大天王張學友、劉德華、黎明和郭富城，還有黃日華父女、石修、古天樂、薛家燕、張耀揚、張智霖和袁詠儀夫婦、吳京、吳君如、楊千嬅夫婦，鄭少秋，林家棟，毛舜筠夫婦、麥長青、吳思遠、譚詠麟 、任達華夫婦、袁潔瑩、 成龍、溫碧霞、周勵淇、杜德偉等，而中聯辦宣文部亦送花圈，向一代演藝泰斗致敬。

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