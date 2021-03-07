今日有報道指，亞視前藝人趙美寶今日下午於屯門醫院離世。趙美寶80年代起已加入電影投資行列，並擔任經理人，魯振順曾是旗下藝人。近年有投資抗毒電影《毒禍》系列，其中《毒禍2》由廖啟知、江美儀演出。

近日喪母的劉錫賢今午在facebook公佈趙美寶離世消息，他今日回應《蘋果》時說：「寶姨係一個我好尊敬、好錫我嘅前輩，大家又係好朋友，20幾年前佢邀請我拍電影《尖東雙虎》結緣。」

劉錫賢形容趙美寶熱心慈善，多次邀請出席慈善活動，惟疫情後一直未有見面：「佢早前都有打電話問候我生活過成點，去年疫情冇咁嚴時有一齊飲茶見過幾面，跟住就只係通電話。我知佢有癌病，但估唔到走得咁突然，我心裏點都有啲戚戚然，呢排好多唔好消息，我媽咪走咗，今日又去唔到達哥嗰度，咁多唔好消息非常痛心。但我知道寶姨走得好安詳、冇痛苦，希望佢喺天國開心快活咁過，早登極樂，一路好走。」魏秋樺跟寶姨都曾是亞視之友，她今日短訊回應寶姨死訊：「已收到消息，難過。這世界最近不知怎樣了，那麼多認識的朋友走了，好傷心，好灰。」

陳靖允今日接到寶姨死訊都很傷心，她說：「今午我聽到呢個消息都好唔開心，近日到好多人走。寶姨以前有叫過我做一啲騷，大約兩個月前，我同佢喺元朗飲茶，當時佢狀況仲好地地，我知佢有病，佢仲用自然療法，一路都好穩定，早前夏蕙姨搞生日，仲叫我邀請寶姨，但寶姨就冇出席。」

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