現年27歲的「大埔LuLu」董嘉儀，早前不幸遇到露體狂，事後她在社交網出post提醒各路姊妹：「各位女仔一個人返屋企嘅時候，揀啲多人嘅地方行。」想不到事隔一星期，今日再有受害者出現！大台小花傅嘉莉（Kelly）今日出post表示昨日在花墟遇到露體狂，她因為被嚇呆，最後放走了露體狂。

Kelly寫道：「昨天約咗朋友喺旺角花墟某店，我一落車便望着電話上的地址搵門牌，街上人來人往，我一邊睇手機一邊搵方向，我忽然向下望電話之際，我望到一個男士的下體。」

在人來人往的花墟街頭經歷此事，Kelly也有懷疑自己的眼睛，不過，真的假不了！她續寫道：「當刻我也質問自己，怎麼可能？但當我再望，他是有着衫同褲，原來只是褲冇拉鏈就這樣放了出來。我當刻停咗腳步，完全呆定了，我真的冇睇錯！他的確在公眾地方露械，但我不知道應該要點做，應該大嗌？應該同其他人講？應該上前同這位男士講你唔可以咁做？定係佢只係唔記得拉返條拉鍊？」

呆企無舉報

受驚後的Kelly，呆企街頭數十秒，相當無助：「我就咁呆企了幾十秒，這刻望周圍的人，冇人察覺到他的行為，我就這樣畀佢離開咗。我返到我朋友身邊同佢哋講呢件事，大家都冇似我這般大反應，但係這畫面喺我腦海揮之不去，我喺度質問自己點解當佢（眾）唔舉報佢……」

Kelly在事發後一日，回過神，組織事件後決定與網民分享，她又擔心如果目擊此事的是個小朋友，會對小朋友造成心理陰影，她向網民求教：「如果其他小朋友睇到呢個畫面，會唔會令到他們有童年陰影，畢竟花墟也是一家大細也會去的地方，如果再又下一次咁嘅事情，我應該點做？」

網民：保護自己

不少網民都叫Kelly要大聲嗌非禮，或者找身邊的男士協助。不過也有人認為Kelly不要給任何反應就最好，過後才去報警。

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