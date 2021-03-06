前TVB藝員陳積榮（Jeff）去年8月確診患上第四期肺癌，面對龐大醫療費用，Jeff拍片親述身體狀況，並獲不少有心人籌集約80萬醫藥費。經過電療、第一代標靶藥及第一期免疫治療，情況曾經好轉，本身約5厘米的腫瘤縮細了三分之一。個性積極正面的Jeff不時拍片分享近況，但自今年1月12日38歲生日後，短片數量減少，直至本月2日，Jeff好友孫慧雪透過IG出post，再次為Jeff籌醫藥費。

上周四（4日）《蘋果》去到Jeff哥哥——著名武術指導陳中泰，位於西貢井欄樹的寓所探訪，相比起半年前受訪時，Jeff明顯消瘦了，不時咳嗽，要彎曲身體靠着梳化坐。

由於Jeff剛接受了中醫師按摩，令他比較氣促，當女友遞上暖水給他飲後，Jeff抖擻精神便慢慢道出身體近況。他指今年1月開始右肩膊因為痛楚而影響右手郁動，連之前一直做的氣功及運動也受影響而暫停，他聲線柔弱慢慢說：「換言之，我自己感覺身體狀況跌得好快、差得好快，1月時照到右邊肩胛位有癌細胞，1月尾完成化療，活動能力有好轉，但仍然比之前差。最近摸到右邊膊頭近淋巴位置有粒嘢乒乓波咁大，中醫師話按吓佢，如果係淋巴發炎就會細返，如果唔得先再自費去抽組織驗。」

轉第三代標靶藥使費重

膊頭發現癌細胞擴散同時，另一件困擾他的事又發生——Jeff開始咳嗽，他說：「我本身冇痰同傷風症狀，可能係腫瘤影響，最嚴重時咳到見血。喺政府醫院再照肺片時，發現腫瘤比之前擴大，而家有7至8厘米大，醫生都話情況令人擔心，建議我轉食第三代標靶藥，但要經過檢查證明第一代標靶藥對我無效，政府先能夠資助第三代標靶藥，而政府已經安排我3月尾檢查。」

但Jeff自覺情況比較危急，迫於無奈決定在上月起，先自己支付每月4萬元的第三代標靶藥費用，他說：「當時咳得太利害，咳到內臟都抽埋一舊。轉咗藥約兩個禮拜，咳嘅情況有所改善，但引申到腸胃肚瀉問題，都瀉得嚴重，令我手腳無力，乜嘢都做唔到，之前仍然可以每日做2至3小時氣功，而家連行路都乏力。」

面對比第一代標靶藥更龐大的藥費，他表示之前靠積蓄加上朋友捐助的錢支撐，但經過近半年看中、西醫、藥費、補充品等，醫藥費經已花得七七八八，下個月覆診都要靠簽信用卡埋單。醫院社工將Jeff的個案轉介給蘋果慈善基金跟進，祈望可減輕醫藥費開支，另外Jeff亦正申請綜援，全因近年工作問題，一直要靠哥哥資助，但他覺得不能再添加哥哥的壓力。

身體狀況雖然轉差，Jeff仍然保持正面心態，他指去年病發初時好積極學氣功，每晚9點入睡，清晨5點前起身吸取陽氣，令身體變得更健康。談到年初時咳到見血，情緒會否變得困擾？他堅定說：「我都盡量令自己舒服，我成日都覺得其實係控制唔到，可能轉頭擴散呢度，又擴散去嗰度，無嘢控制得到，學習接受嘅心態係好重要。但痛苦同辛苦始終係無可避免，當佢（痛楚）攻擊你，當佢（痛楚）嚟時候，盡量去學習點樣放鬆，有信仰就祈多啲禱，盡量令到自己心情平和放鬆，就已經係好止痛方法之一。」

身體痛楚令生活改變很大，他指右膊從1月開始痛後，影響到日常生活，甚至連行路都行得不好：「我而家試過好努力朝早5點鐘起身，喺屋企自己行，行5分鐘我都頂唔順，要瞓返低休息一陣。之前1月係咁咳，咳到瞓唔到，但係睡眠係好重要，而家呢兩個禮拜就係個腸胃痛。」

期望回復七成基本活動能力

患難見真情，好友孫慧雪及謝珊珊不斷支持、幫手，馬浚偉也於阿雪IG呼籲後第二晚，在網上開Live演出為Jeff籌集醫藥費。談到各方支持，Jeff開始雙眼通紅哽咽說：「仲有好多藝人幫我，但係無謂逐一開名，好感激佢哋。其實舊年8月病發時感覺都無咁大，上次有出條片，好多人知道我呢個問題，可能當時個人狀態好啲，個人都會積極，我要打贏佢，有少少唔識死，個人未夠痛，而家呢兩個月，真係感受到佢（痛楚）嚟，唔係講笑。當時（去年8月時）講好多依然有理想，好返想做啲乜，而家我都真係好想再拍多啲片，但係呢兩個月真係搞唔掂，所以盡量希望唞好之後慢慢再做，如果你而家問我最重要……最重要係身體健康先，就算要與瘤共存，嗰瘤喺度唔緊要，但係起碼身體狀況似返正常人，我當七成，好基本。」

之前跟女友同住梅窩，平靜生活有利好好休養，但自從身體變差，Jeff的哥哥叫他跟女友搬到自己家住，好讓一家人多點相處時間，Jeff也可以多點陪伴年屆84歲有長期病患的父親，他說：「當然一家人感情更加好，但變相亦對哥哥、佢屋企人係一個負擔，因為本身要照顧一個長期病患者，多一個癌症病患者，係一件唔容易嘅事。」

受訪前，Jeff獲中醫師教導用按摩紓緩身體痛楚，他說：「感覺係舒服好多，但每日按摩，講緊每次要按40分鐘，咁係咪親人每日都可以花呢個時間呢？確實有難度，唔係願唔願意，係環境許唔許可，又要照顧你三餐，因為我隻手郁唔到，我煮唔到嘢食，洗碗都做唔到，想幫都幫唔到。」

意志再堅強的人，也有軟弱無助一刻，Jeff忍不住含淚說：「有件好簡單嘅事想分享，我隻手開始痛嘅時候，咁我想彈吓琴、玩吓結他，發覺連啲最基本動作都做唔到嘅時候，其實無得講其他嘢，其他嘢都唔需要再講，可能只係一個痛嘅位置，已經可以摧殘你好多嘅嘢，所以我覺得最重要、最重要、最重要係身體健康，正常就OK啦。」

身體變化也令Jeff較易感動眼紅，他說：「會呀，你而家都會見到我較情緒波動，啱啱都有朋友嚟探我，好熟嘅，唔需要講啲乜嘢，但我都會眼濕濕。」Jeff說好多朋友患難見真情，未必三言兩語可以表達，但每次見面探訪都令他開心。

在其他休息時間，Jeff會甚麼事都不做，他說：「盡量令自己靜心、平靜，呢點好重要，因為上天要你點，你控制唔到，你要接受、消化，再去放低。」Jeff自言相比去年接受訪問時，神情落魄好多、消瘦好多，但他堅持體重盡量保持在60公斤以上，但近兩個月都無可避免地輕了2公斤。飲食方面，他表示胃口每段時間不同，早前咳得厲害的時候，胃口沒有受影響，他會盡量食到便不停食，因為一定要強化身體，但近月腸胃問題，令他這幾天完全不能進食，因為每次進食後，好像完全不能排出，谷到肚脹感覺辛苦。雖則如此，但Jeff仍表示會尋找不同方法，如去年學氣功，近日學中醫按摩，希望令身體痛楚紓緩，讓身體機能回復正常，因為他深明戰勝病魔，正面積極心態是最大的元素。

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