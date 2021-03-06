《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月7日（日）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：3月7日（周日）

時間：12：25pm-6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、PARIS

內容：直播及分析星期日沙田十場泥草賽事，蔡約翰田戰正值十連勝旺勢，另外徒弟羅富全亦已連贏四期田戰，二人今次繼續派出不少實力馬上陣，有權延續沙田勝纜。主持將會分析二人今期各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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