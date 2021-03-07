48歲英國男星祖迪羅（Jude Law）與55歲女星前妻莎迪霍絲（Sadie Frost）所生的20歲女兒Iris宣佈正式出道，演出《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）導演丹尼波爾（Danny Boyle）執導的新劇，在劇中扮演70年代Punk友Soo Catwoman。

祖迪羅女兒Iris Law將在英國Punk Rock樂隊Sex Pistols的新自傳劇集扮演Soo Catwoman，她還犧性色相剪出Soo Catwoman於1976年創作的招牌髮型，將兩邊的頭髮變成貓耳形狀，故事內容圍繞結他手Steve Jones。其他演員包括經典愛情電影《真的戀愛了》（Love Actually）湯馬士波迪辛特（Thomas Brodie-Sangster）和電影《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice）女星Talulah Riley等，湯馬士將扮演Sex Pistols的經理人Malcolm McLaren，而Talulah就演著名時裝設計師Vivienne Westwood。此外，本身已是一名模特兒的Iris日前為某時裝品牌拍攝宣傳照，穿着背心裙的她真空上陣玩凸點，手上還托着一隻青蛙，指牠是現實生活的王子。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！