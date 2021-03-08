敖嘉年主持的live節目《星級靚聲演唱廳》今晚來到結尾，邀請了好友林夏薇和導演兼演員張子丰齊齊開live唱歌。敖嘉年多年前和薇薇合作劇集《寒山潛龍》認識，當時已得知對方唱功了得，「專誠最後一集邀請佢，好難得先請到佢『出宮』。」

薇薇解釋近期忙於生意、拍劇及拍攝廣告，今次會獻唱6首歌，「登台有試過唱live，但網上開live第一次，好新鮮，搞到我好緊張，專登上堂實習，揀咗首學友作品《這麼近那麼遠》。」

曾志偉回巢後全力關注綜藝發展，對藝員而言是生機，薇薇說：「我都希望多方面發展，想拍劇為先，有機會可以唱到劇集主題曲，當年劇集《單戀雙城》我唱主題曲《很想討厭你》，係得獎歌曲，但從此就冇再唱過。所以每次演出人哋都要求唱呢首歌，希望第日可以多幾首表演作品，唔好變成一曲歌后。」

另外，薇薇堂兄林峯去年與太太張馨月誕下女兒，一直留在大陸，薇薇仍未有機會見堂姪女，「我一直都冇見到佢哋，買咗BB禮物都未送到。好采買大咗，希望到時仲啱著啦！我連自己父母都好耐冇見，希望疫情快過啦。」另外，在疫情下她旗下點心生意影響不大，漸有好轉。

張子丰近年投入拍劇，將歌唱事業放低一年，今年會重新投入推出新歌，多些投入歌唱事業，另一方面他以導演身份拍攝短片參加微電影「創+作」，4月會揭曉結果，他希望獲獎。

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