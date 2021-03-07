民政事務局副秘書長李百全上周一空降接任廣播處長，香港電台面臨「政治正確」考驗，早前《蘋果》已率先爆他上任四天便「發官威」，要求節目要他過目，本來昨晚播出的《香港故事》是訪問香港樂隊LMF（大懶堂），但他狠批不夠decent（正派），又指LMF有極端政治取態，經常唱粗口歌，直指首歌「全部都係器官」，反問「點解唔搵曹永廉做訪問？」最後節目換上2017年的「新浪潮．人」麥家瑜舊訪問。

直言得啖笑

對於訪問突然被抽起，LMF成員阿肥大前晚在Ig開live指得啖笑：「呢個世界好癲，可能會再癲啲，我哋諗唔到有幾癲、有幾邪惡，我哋唔係佢嘅心，唔係佢咁諗嘢。我哋呢啲咁唔decent嘅樂隊，港台節目抽起咗，其實冇咩影響。我覺得好笑嘅係一個冇讀過新聞、冇做過傳媒機構嘅人，空降做咗處長，然後嗰個禮拜嘅節目畀佢睇過先可以出街。」

阿肥表示已習慣冇人播LMF，世界上發生的事更叫他無奈：「反正我哋嘅歌冇電台、冇電視台會播，其實一直以嚟都冇播過，有咩所謂？相比起嗰15個人本來可以保釋，然後律政司上訴立刻要佢哋還柙呢件事，佢哋嚴重好多。緬甸亦都好黐線，開真槍，殺人！殺平民！殺年輕人！相比起呢啲事，我哋嗰啲唔值得提，個世界黐X咗線！基本上連粗口都表達唔到，好多嘅無奈、無語，講唔到！」

壞人有報應

阿肥指由細到大，父母、老師都教他要做好人，最緊要有良心、有公義，不要做壞事︰「我哋睇佢哋日日做壞事，佢哋唔驚㗎喎！唔怕有報應？地上行走係俾魔鬼統治，但係就可以咁嘅咩……都係嗰句啦，就算佢哋唔信有報應都好，我信。做壞事嘅人係一定有報應！」

三天前，阿肥在Ig上載他們的演唱會黑白照，留言︰「LMF #decent」，前日他又再貼石雕相，石雕上有塗了「FXXK」的字眼，又以英語反擊「不夠decent」的指控，網友就留言指︰「LMF嘅歌其實教育意義幾重。」