由甘宇成、張東潤、朴成勳、李侑菲、鄭慧星等人主演的SBS新劇《朝鮮驅魔師》，將於本月22日首播。《朝鮮驅魔師》是一部科幻動作歷史劇，講述利用人類的慾望以吞噬朝鮮的惡靈，以及為了保護百姓而與惡靈對抗的驅魔師的故事。劇組日前已公開《朝鮮驅魔師》的預告片，片中見到大批惡靈，乍看之下跟喪屍很像，外界亦因而將《朝鮮驅魔師》跟朱智勛主演的《屍戰朝鮮》（Kingdom）作比較。

西域惡靈為題材

SBS新劇《朝鮮驅魔師》的故事背景設定在「朝鮮太宗」時期，比《屍戰朝鮮》的時間設定早了約 200年。劇集由甘宇成飾演主角、朝鮮第三代王太宗，以在北方巡守的太宗王，面對凌駕人類的奇異存在做為開端，曾被他封印的西域惡靈，重新在充滿慾望的朝鮮土地上復活。

用十字架驅邪

於預告片中見到，所謂的惡靈跟喪屍很像，不過就由西方傳教士用十字架來「驅邪」，似乎是行「吸血鬼」、「超自然現象」的設定，而非《屍戰朝鮮》中的「瘟疫」設定。

鄭慧星露肩谷劇

而於劇中演巫女一角的鄭慧星，近日除了忙於拍劇外，亦有為韓媒拍攝新相。於今日公開的花絮照中，見到鄭慧星分別穿上黑色和紅色的禮服，以露肩裝大騷纖瘦身材，獲fans大讚充滿女人味而且有優雅氣質。

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