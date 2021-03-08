38歲美籍華裔女導演趙婷憑《浪跡天地》（Nomadland）揚威國際，已先後在第77屆威尼斯影展上奪得金獅獎，又於第78屆金球獎頒獎禮連掃兩大獎，獲頒戲劇組最佳電影及最佳導演殊榮，一度被視為中國人之光，不過當趙婷被大陸網民捧到上天，卻被翻出兩段以前的外媒訪問報道，趙婷2013年在美國受訪時直指：「當我年輕時在中國生活，到處都是謊言。你會覺得自己永遠都不能逃離。我有很多青少年時期收到的資訊都不是真實的。」去年接受澳洲一家媒體訪問亦指美國現時是她的國家，繼而被小粉紅狙擊，一夜之間由「中國之光」變成「辱華導演」。

第26屆美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）於美國時間周日晚公佈各得獎名單，趙婷的話題作《浪跡天地》再獲肯定，連奪四獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳改編劇本及最佳攝影。趙婷透過視像現身，偕同片監製Mollye Asher在鏡頭前向上星期自殺身亡的《浪》片混合師Michael Wolf Snyder致敬。

雖然《浪跡天地》已在國際贏得逾80個獎項，但是中國網民仍堅持要將其「封殺」，大陸各大平台已刪走《浪跡天地》（中國片名：無依之地）的大陸版官方海報，該片原定4月23日上映，現在於百度、豆瓣、微博、貓眼電影等網站均看不到上映日期，目測已被撤檔，連趙婷的著名女星繼母宋丹丹也受牽連，更有小粉紅在微博發文：「趙婷的那個甚麼《無依之地》撤檔了？不知道宋丹丹怎麼想，還驕傲不？」然後再tag宋丹丹，而宋丹丹在微博上祝賀完趙婷揚威金球獎後，過去一星期沒有更新微博及回應連串風波。

此外，由趙婷執導的Marvel揼本大作《永恆族》（The Eternals），計劃今年11月全球上映，由安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、理察麥登（Richard Madden）、莎瑪希恩（Salma Hayek）、 Gemma Chan及馬東石等合演，如今趙婷受到大陸網民抵制，或會影響《永恆族》打入內地市場。

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