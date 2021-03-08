人哋英國皇家嘅恩怨情仇結婚生仔，關你乜事？無嘅，身為一個中佬，望住本過期BNO，感懷港英遺民嘅身世，八卦一下前事頭婆嘅家事亦無可厚非。畢竟皇家嘅家事從來都係一個萬眾矚目嘅真人show，而且呢個show比市面上任何一齣宮廷劇更melodramatic。

中佬潮語有云︰「起個孖，做爸爸。」生仔嘅喜悅，當然比連贏兩場馬更興奮。試諗吓家中添一員，家族壯大開枝散葉，家庭生產力以至屋企GDP豈非增加了無限可能性？所以無論係深水埗劏房窮等人家產子，定係達官貴人皇親國戚嘅小王子小公主橫空出世都好，添丁弄瓦，都係修身齊家、個人乃至家族嘅大事！

至於喺生仔界生到「全球可能會有幾億人睇直播」嘅，就肯定非英國皇室莫屬喇。點解？凡人生仔就話「修身齊家」，但係皇室生個王子殿下出嚟，就直程去埋「治國平天下」嗰個level，你話仲唔係萬眾矚目？《果燃推介》英國紀錄片《皇室生B揭秘》 ，真係「唔生唔知湊仔難，唔睇過都唔知皇室生仔有幾煩」！

戴安娜王妃曾經講過︰「當我生仔嗰陣，我覺得好似全國都跟埋我一齊作動咁。」呢番話無講錯㗎，首先就係英國博彩公司會開個盤口，生仔叫咩名？生女叫咩名？咪住先！仲會唔會有皇室頭銜或者稱號？（就好似「康瓦爾公爵」爵位永遠都屬於英國君主嘅長子咁，所以查理斯王子乜都唔使做就係公爵喇！）《皇室生B揭秘》 裏面仲話，想當年查理斯王子個名，都足足花咗一個月先定到落嚟。嘩，咁呢個月博彩公司應該賺唔少了。

好喇，買定離手加派彩作實之後，王子 / 公主BB將會進入一個跟足佢一世嘅「萬眾矚目結界」——讀邊間學校？用右手定左撓？鏡頭前第一次講嘢講咗啲乜？有冇夜蒲？同邊個拍拖？（下省一萬個處境）作為皇室一分子，基本上你一行出嚟，就已經係英國國民以至全球觀眾嘅焦點，人人都關心你，人人都望住你，仲慘過當年荷里活電影《真人Show》（The Truman Show）嘅劇情——至少Truman（占基利飾）係不知情狀況下被偷拍，至少Truman每日都係做番自己。皇室歷史學家凱特威廉斯（Kate Williams）就甚至咁講︰「皇室成員還在子宮內時，才有私人空間。」真係聞者傷心，坎坷個坎。

自由係寶貴嘅，但皇室人員嘅自由係大眾嘅。就好似戴安娜王妃懷孕初期，就被拍到喺巴哈馬度假時着住比堅尼泳衣，令到英女皇陛下震怒。呢啲被收緊自由嘅情況並唔係偶然，甚至可以話係「傳統」——據《皇》片中史學家嘅說法，英國派官方人員觀察每位皇室成員出生嘅做法，可以追溯到1688年。歷史學家莎拉基士活（Sarah Gristwood）就話︰「皇家產房係一個好擠擁嘅地方，逼到嚇死你。」凱特威廉斯就補充道︰「你企得越近所謂產道口，就越係光榮。而所有皇室成員出世，都要由一位高級政治家見證。」「維多利亞女皇亦曾咁講過，佢每日都要同呢班男人打交道，佢唔想畀呢班人睇住佢生仔！」So sad，一個皇室BB，由未出世開始，就已經喺咁樣嘅鎂光燈下長大，可想而知對媽媽也好，對BB也好，壓力係有幾大！

不過壓力大嘅並唔止媽媽同BB，做「姐姐」嗰班壓力都唔唔嘢小。所謂「姐姐」，其實就係皇家保姆。其中一位叫瑪利亞博拉略（Maria Borrallo）嘅保姆，就嚟自享負盛名嘅保姆學校——諾蘭德學院（Norland College）。淨係要喺呢間學院讀完個學位，都要成4.5萬英鎊英鎊，差唔多45萬港紙！呢間諾蘭德學院堪稱係保姆界嘅頂級名校，唔止教你湊仔，仲會搵軍事情報官嚟教你自衛術，話晒請得起保姆嘅十居其九都係達官貴人，無返兩三下散手邊得嚟安全感呀？而最誇張嘅係，呢間學校仲會教埋你玩飄移——萬一架車打滑，你都識得救車，保護後座小朋友嘅安全。其實，係嚟做保姆定係做特工呢？難怪諾蘭德學院校長珍納羅絲（Janet Rose）都話︰「係有啲似占士邦同仙女保姆（《Mary Poppins》，1964年美國電影，港譯《歡樂滿人間》）嘅混合體㗎！」

然而，保姆親啲定娘親啲？上一代，保姆同皇室成員之間較容易醞釀出「桃姐」般嘅主僕情感，好似「事頭婆」英女皇咁，佢嘅貼身保姆「波波」，係一位永遠都會喺女皇身邊嘅忠心保姆，就算係女皇嫁畀菲臘親王之前一晚，女皇都容許忠心耿耿嘅波波瞓喺隔籬……房——咁都難怪嘅，觀乎我哋身邊嘅親朋好友，但凡有小朋友又有「姐姐」嘅，有不少比率嘅家庭都會容許小朋友同「姐姐」一齊瞓，佢哋嘅感情自然較深。

但係，再傳統再講規矩嘅皇室，始終都迎嚟咗突破——已故戴安娜王妃，就希望有一個同皇室傳統截然不同嘅育兒風格，佢希望「自己湊」，令一對小王子更能感受到母親嘅溫柔與慈愛。但係獲得「自由」，好自然又會變得「唔係咁守規矩」，話說當年英女皇見到威廉王子同哈里王子「非常百厭」時，都曾經表示「非常震驚」。或者只能夠咁講，生於皇室，就係如此規行矩步。

Anyway，比較左膠的一句，皇室成員都係人，都有阿媽生，都有權利享受到母愛。生於皇室，含住金鎖匙出世，是利；但萬千聚焦於一身，比凡人更受注目更欠自由，是弊。到底係咪利多於弊？呢個辯題應該會拗到下個世紀，但係睇《皇室生B揭秘》就唔使等，睇完佢，你會回味到下個世紀。

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