荷李活型男湯告魯斯（Tom Cruise）主演經典動作電影系列《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7），早前因為武漢肺炎疫情影響及發生電單車意外，上月又面對劇組人員要求在英國實施新防疫措施前，從中東拍攝場地返回英國，令拍攝進度多番受阻。雖然身兼演員及監製的湯告魯斯為了追趕進度而頭痕，但今日有報道指他日前秘密探望前線醫護員工，感謝他們在疫情中的英勇表現。

湯告魯斯拍攝《職業特工隊7》期間，適逢遇上武漢肺炎，令進度一度受阻。湯告魯斯去年12月被人流出錄音聲帶，內容是他看到兩名員工站得太近距離看電腦螢幕，扯火爆粗喪鬧，指他們不遵守防疫守則，非常擔心拍攝再被不小心染疫的工作人員阻延。英國《太陽報》昨日報道指，湯告魯斯上周四忙裏偷閒，到東倫敦的疫苗中心探班，有知情人指：「湯告魯斯告訴團隊想親自向前線員工致敬，因為他們幫助拍攝重拾軌道。醫護人員看到湯告魯斯突然現身都感到震驚，他秘密進行都是想給醫護驚喜，他對防疫非常認真。」

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