「果燃台」 最新上架紀錄片《皇室婚禮揭秘》Diana to Meghan : Royal Wedding Secrets ，裏面有安德魯王子與被皇室稱為「不受歡迎人物」的莎拉86年大婚的場面。有戴安娜。25呎長婚紗既要保密，威廉王子的新郎軍服也要偷偷做，不繡名，製作軍服的員工以為只是一名普通軍官將要加入愛爾蘭衛隊。聖保羅大教堂原來沒有洗手間，身穿厚重禮服如何忍尿唔仆親，唔踩到馬屎是極考學問。當然還薩塞克斯公爵夫人梅根的種種「趣事」。600名賓客雲集溫莎堡的聖佐治大廳，餐具擺放間距依足「黃金法則」，餐巾作結也有皇室摺法，整個餐桌擺設過程需時兩天，算快了。

佈置完畢，事頭婆會繞桌一周仔細檢查。做得不好不會被斬首，把你掟落倫敦塔就是了。

大家喜歡看宮廷劇，大概都是因為內鬥，加上你也不是王子公主，只可以遠觀，然後加點鹽，添些醋。但現實中的宮廷真人show原來可以比狗血劇還要狗血。

【戴安娜與卡米拉】

1992年流出的錄音，查理斯偷偷致電比他年長一歲的情婦卡米拉：「我想活在你的褲褲裏，這樣會容易得多！」仍是人妻的卡米拉問：「你要變成甚麼，一條短褲？」查理斯說：「噢，那是上帝不容許的，Tampon（衞生棉條）。我一向倒楣。」以後一講到tampon，已屆72歲古稀之年的卡米拉，就會記得那塞在棉條裏、查理斯傻傻的大頭。洛威拿犬也許會令卡米拉有點刺痛，那是戴安娜送給她的稱呼。

大婚之前，戴安娜已住進白金漢宮，不幸地發現了未婚夫與卡米拉有染：「第一件打擊我的事，就是卡米拉患腦膜炎時，我未婚夫給她送花，署名是『Fred送給Gladys』（兩人彼此相稱）。」查理斯還訂製了一隻配有藍色琺瑯的金色手鐲，刻有「F」、「G」。周三結婚，查理斯周一就親自去取手鐲，送到卡米拉手上，她也一直戴着。「我不能嫁他，我做不到。」戴安娜很後悔，但教堂的大門已經為她打開。

其實菲臘親王警告過查理斯，一係娶，一係唔娶。猶疑不決會損害戴安娜聲譽。查理斯卻天真地以為可以種菌一樣種出感情。婚後6年，他問朋友：「為何我可以錯得這麼離譜？」

【劍橋公爵夫人 凱蒂】

凱蒂2011年嫁入皇室，以環保又節儉的親切形象，深受英國人民歡迎，曾被網民選為全球皇室歷來第三大美人，壓倒排第四的已故戴安娜王妃。也多次獲選為最受歡迎的皇室成員。更有不少皇室迷認為，她的地位猶如當年的戴安娜王妃。英國皇室「愛妻號」威廉王子與凱蒂王妃這對模範夫妻，是美滿家庭的代表。不過 英國多家傳媒報導 ，威廉在凱蒂懷有第三胎時疑似出軌。評論鬧得沸沸揚揚，一度瘋傳二人正各自找離婚律師。不過薑還是越老越辣！事頭婆英女皇5月親授皇家維多利亞勳章，既打破離婚傳言，也暫時封住了傳媒的口。

【薩塞克斯公爵夫人 梅根】

梅根同哈里最近搞得滿城風雨，不停爆料數落皇室種種。紀錄片記錄了當梅根還是哈里王子的未婚妻時，甚得英國傳媒歡心。當時更有媒體稱，梅根為英國皇室帶來一股新鮮空氣。不過婚後負面新聞多多，父親更和狗仔隊合作，收錢扮偷拍，連女兒婚禮也心虛得缺席。及後又傳與凱蒂鬧不和，成為了一眾小報的攻擊對象。一舉一動都受到指摘，有小報指責她作為英皇室成員，她不稱職。

《皇室婚禮揭秘》有血有肉，有愛有恨，絕對比任何一齣宮廷劇更melodramatic。

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