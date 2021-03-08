資深喜劇演員吳孟達於上月27日因肝癌逝世，享年71歲。今早在紅磡世界殯儀館舉行大殮儀式，家屬一切從簡，沒有安排達哥生好友幫手扶靈，丁羽和關海山太太蝦嫂今早亦有到達殯儀館送達哥最後一程。

告別式結束後，靈柩由職員移送出靈堂，達哥兒子吳韋侖捧着爸爸的遺照，達哥大女兒凱欣和達哥二弟吳利達緊隨一同登上靈車，奉柩柴灣哥連臣角火葬場。達哥遺孀侯三妹（侯珊燕）就乘坐七人車，在靈堂內等候約5分鐘，由工作人員陪同離開，達哥太太神情非常哀傷，雙眼通紅。

白玫瑰送別達哥

12時05分左右，達哥靈車抵達火葬場，兒子韋倫捧着亡父的遺照下車，神情一臉哀傷，達哥的棺木則由工作人員推到禮堂門外，兒子、大女兒和二弟一直站在棺木旁邊守候。直至12時19分，乘搭七人車到場的達哥太太，拿着一朵白玫瑰走到兒子身旁，及後工作人員才推着達哥棺木進入禮堂，一代「黃金配角」達哥化作一縷輕煙隨風而去。

儀式約20分鐘，達哥一眾親屬離開禮堂，問到達哥太太何時返回大馬？她未有回答，然後與兒子登上七人車，二弟吳利達則表示不清楚何時將達哥的骨灰運回大馬。

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