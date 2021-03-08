明天49歲生日的鄭中基，近日憑《暖男爸爸》榮升「民選視帝」，由他演唱主題曲的他勾起不少觀眾的心癮，紛紛呼喚鄭中基再次開騷唱歌。今日終於有好消息，鄭中基宣佈將於4月24及25日舉行演唱會。

鄭中基今晚於社交平台宣佈，4月24及25日將於中環海濱活動空間舉行2場個人演唱會，門票將於3月12至14日開放優先訂購。受武漢肺炎疫情影響，表演業界大受打擊，就算可以開騷亦因限聚令而要作諸多措施，而今次鄭中基演唱會設有車輛套票，觀眾可自駕車輛以4人一車的方式欣賞，既安全又舒適。

早前鄭中基接受訪問時表示：「上次因為拍《阿龍》增磅，開騷嗰陣唔可以減肥、練氣，結果搞到唔夠氣唱歌，今次我要復仇操弗啲，一定要挽回聲譽。」而今晚他在社文平台上看來信心十足，除了表示稍後會更詳細講解之外，更留言道：「我自己都好期待。」

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