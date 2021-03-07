上周為大家介紹了四齣分別來自羅馬利亞、北馬其頓共和國、新加坡和瑞典的國際電影，相信一眾熱愛電影的讀者已經看過。縱使不同國家文化有異，但貧窮、歧視、暴力等沒有地域限制，就算我們只是置身在外的旁觀者，也可引以為鑑。

今周為大家搜羅四齣國際短片，分別有芬蘭的奇幻短片《All Inclusive 奇幻魔手環》、關於菲律賓社會問題的《Judgement 判决》、奧地利的叛逆青春公路電影《Favourites 順風車》，以及印度、法國、英國聯合製作的《The Field 玉米田》。齣齣都睇頭十足。

《奇幻魔手環》（All Inclusive）

國家：芬蘭

導演：Teemu Nikki

權力使人腐化，這是人所共知的定律，但人類偏偏嚮往權力，以為大權在握張牙舞爪而為所欲為，而不知最悲哀的其實是自己。Teemu Nikki執導的《All Inclusive》，正正展示了掌權者最脆弱、最可憐的一面。

故事講述主角Kalervo是社會上的典型loser——被老婆派帽、被同事孤立、被路人歧視，朋友不多的他就只有一個同樣卑賤的女性友人Annukka。某天，Kalervo意外獲得Annukka的禮物後，居然一下子可以號令天下，終能一嘗為所欲為的滋味。

說穿了，就是芬蘭版大雄與叮噹故事。但叮噹結局教曉我們，恃着特權致勝的大雄，最終必定慘淡收場。同樣道理，攀附權貴倚仗權力的人，今日或者也文也武，但總有眾叛親離的一日。贏了世界，輸淨自己，值得嗎？

《奇幻魔手環》2019年入圍康城影展競逐最佳短片，同年亦曾參展多倫多國際電影節、芝加哥國際電影節和英國的布里斯托Encounters國際短片電影節。

《順風車》（Favourites）

國家：奧地利

導演：Martin Monk

人際關係是很奇妙的東西，有時最熟絡的是陌生人，最痛恨的卻是最親的人。Martin Monk執導的《順風車》講述未成年的女主角Sofia，因與母親吵架，斷然離家出走前往意大利找尋生父。

在兜截順風車的途中，她遇上了工程師Michael，兩人的萍水相逢，看似微不足道，卻是兩人的其中一個人生轉捩點。

公路電影有固定套路，觀眾很自然跟隨角色去走，從而由角色的視覺去反思問題。在電影裏，離家出走的Sofia看似將所有東西拋下重新出發，到最後才發覺，這一走其實她背負了一切。

《順風車》2019年參展康城影展，同年亦參展英國雨舞影展（Raindance Film Festival），獲得不俗評價。

《玉米田》（The Field）

國家：印度、法國、英國

導演：Sandhya Suri

若問世上對女性最殘忍的國家，大抵十居其九都會答印度。這絕不是先入為主的錯覺，而事實上當地的輪姦、童婚、一夫多妻等問題十分普遍，女性的社會地位亦從未得到改善，依然被視為男性的從屬品。

而《玉米田》是一部相當勇敢的電影，講述一位農村婦人的生活。正當大家總以為頭戴面紗的主角，總會循規蹈矩地相夫教子，她卻背着窩囊丈夫，在玉米田跟別的男人翻雲覆雨。

早前曾經推介的紀錄片《審查者言 MEET THE CENSORS》中提及過印度的電影審查制度，暴力、性愛不是問題，男尊女卑才是重點所在。先不去談道德問題，這是一齣關於女性解放的電影，當中的纏綿戲份也拍得亮麗刻骨。

《玉米田》曾於多個地方參展，當中包括2018年英國布里斯托Encounters國際短片，更於多倫多國際電影節和倫敦影展入圍最佳短片，其後於2019年亦曾參展美國西雅圖國際電影節和辛丹斯電影節，並在澳洲墨爾本國際電影節「電影新星獎」獲得最佳劇情短片獎。

《判决》（Judgement）

國家：菲律賓

導演：Raymund Ribay Gutierrez

一個國家是否繁盛，總不能靠自吹自擂，亦不能單睇國民生產總值等數據。而是在乎於，她是否擁有完善的司法制度。《Judgement》表面講述一個普通不過的家庭暴力故事，實則揭示出菲律賓那胡鬧不堪的司法制度。

Joy與四歲女兒被濫藥丈夫虐打報警，電影平實地還原當地由查案、備案，到審訊的經過，沒有半點加鹽加醋。我們從短片可見荒謬處處，如施暴者與受害者備案時竟同處一室；在父權社會下，菲律賓婦女也難以獲得公平對待。電影沒有刻意描寫家暴經過，而最暴力的，反而就是制度本身。

《判决》2018年入圍康城影展競逐最佳短片，同年曾於多倫多國際電影節和米蘭電影節參展。2019年編劇兼導演Raymund Ribay Gutierrez將《Judgement》改編成為長片《Verdict》（判决之後），由原班人馬演出，在多個國際影展獲獎，包括在76屆威尼斯影展「地平線單元」奪得特別評審團獎及提名最佳電影。

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