電影《邊緣行者》今日在元朗開鏡，包括洪金寶、任賢齊、任達華、方中信、吳卓羲、林曉峰、陳國坤及尹揚明等演員出席儀式。年近70歲的洪金寶近年屢被拍到身形變瘦，盛傳他患病，不過，今日見洪金寶在太太高麗虹亦有陪伴現身，他顯得精靈活潑，步出讓傳媒拍照還快跑兩步，似乎想用行動來釐清身體不適的傳聞。

洪金寶表示已休息已久，兩年幾沒拍戲，他欷歔說：「香港電影有就要繼續拍，香港人拍香港電影，唔知幾時會停。今日聽到UA院線結業，發行、電影、電視都冇得睇，要聽返麗的呼聲電台，遲啲香港乜都復古。我以前每個星期六、日都去戲院霸位，睇觀眾反應，睇自己同麥嘉嘅戲，而家冇呢支歌仔唱。」

考慮減片酬

身為影壇大哥大，洪金寶佩服香港的電影公司在疫情下仍開戲製作，對於會否減片酬支持，洪金寶若有所指地說：「如果係香港政府就唔使，佢大把錢，其他人就有商量。」

對於會否邀請政府協助電影業界，洪金寶絕望說：「唔好再講呢啲，冇晒希望，人生冇希望，香港冇希望，唯一希望香港仲有啲空氣可以呼吸吓。打開個電視見到老百姓嘅生活，睇到都心酸，我好想幫，但我幫唔到，唯一幫手就係流眼淚。」

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